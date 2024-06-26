Хрустящая "пьяная" курица на гриле: весь секрет в маринаде из пива

Ищете быстрое и вкусное блюдо на ужин? Тогда попробуйте приготовить курицу с пивом и лаймом, и ваши вечера станут интереснее.
Курицу маринуют с пивом, соком лайма, чесноком, мёдом и паприкой, а затем готовят на гриле до хрустящей корочки.
Курицу вымойте и очистите, нарежьте нужными кусочками и обсушите. В миске смешайте пиво, сок лайма, мёд, чеснок, соль, паприку, перец и кинзу. Маринуйте курицу около получаса. Разогрейте гриль и выложите на него кусочки курицы, удалив излишки маринада. Готовьте по 5–7 минут с каждой стороны.
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