Хрустящая "пьяная" курица на гриле: весь секрет в маринаде из пива

Как приготовить курицу с пивом

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Ищете быстрое и вкусное блюдо на ужин? Тогда попробуйте приготовить курицу с пивом и лаймом, и ваши вечера станут интереснее.

Фото: dvidshub.net by Cpl. Kyle N. Runnels is licensed under public domain

Курицу маринуют с пивом, соком лайма, чесноком, мёдом и паприкой, а затем готовят на гриле до хрустящей корочки.

Ингредиенты

400 г курицы

3 столовые ложки сока лайма

2 чайные ложки мёда

1 чайная ложка чёрного перца

1 столовая ложка паприки

1,5 стакана пива

7 зубчиков измельчённого чеснока

соль по необходимости

3 столовые ложки кинзы

Приготовление

Курицу вымойте и очистите, нарежьте нужными кусочками и обсушите. В миске смешайте пиво, сок лайма, мёд, чеснок, соль, паприку, перец и кинзу. Маринуйте курицу около получаса. Разогрейте гриль и выложите на него кусочки курицы, удалив излишки маринада. Готовьте по 5–7 минут с каждой стороны.