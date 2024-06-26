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Хрустящая "пьяная" курица на гриле: весь секрет в маринаде из пива

Как приготовить курицу с пивом

1:04
Еда

Ищете быстрое и вкусное блюдо на ужин? Тогда попробуйте приготовить курицу с пивом и лаймом, и ваши вечера станут интереснее.

Как приготовить курицу с пивом
Фото: dvidshub.net by Cpl. Kyle N. Runnels is licensed under public domain

Курицу маринуют с пивом, соком лайма, чесноком, мёдом и паприкой, а затем готовят на гриле до хрустящей корочки.

Ингредиенты 

  • 400 г курицы
  • 3 столовые ложки сока лайма
  • 2 чайные ложки мёда
  • 1 чайная ложка чёрного перца
  • 1 столовая ложка паприки
  • 1,5 стакана пива
  • 7 зубчиков измельчённого чеснока
  • соль по необходимости
  • 3 столовые ложки кинзы

Приготовление

Курицу вымойте и очистите, нарежьте нужными кусочками и обсушите. В миске смешайте пиво, сок лайма, мёд, чеснок, соль, паприку, перец и кинзу. Маринуйте курицу около получаса. Разогрейте гриль и выложите на него кусочки курицы, удалив излишки маринада. Готовьте по 5–7 минут с каждой стороны.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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