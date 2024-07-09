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Насыпной пирог с вишней и малиной: необычное сухое "тесто", которое вообще не нужно замешивать

Насыпной пирог с вишней и малиной: чудесное сочетание рассыпчатого теста и ягод

1:03
Еда

Насыпной пирог с вишней и малиной — это простое и вкусное лакомство для всей семьи. Этот пирог не требует долгого замешивания теста, что делает его идеальным для занятых людей и всех тех, кто не хочет тратить драгоценные летние деньки на приготовление долгих десертов.

Насыпной пирог с вишней и малиной: чудесное сочетание рассыпчатого теста и ягод
Фото: commons.wikimedia.org by Ginny, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

  • мука — 140 г;
  • манная крупа — 170 г;
  • сахар — 200 г;
  • малина — 400-450 г;
  • вишня без косточек — 200-250 г;
  • сливочное масло — 100 г.

Приготовление

  1. Соедините просеянную муку, манную крупу и сахар.
  2. Высыпьте половину сухой смеси в форму. Распределите ягоды малины ровным слоем и засыпьте оставшейся смесью.
  3. Нарежьте масло кусочками или натрите на крупной тёрке и выложите на пирог.
  4. Запекайте насыпной пирог при температуре 180 °C около 35-40 минут.
    Приятного аппетита!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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