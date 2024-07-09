Насыпной пирог с вишней и малиной: необычное сухое "тесто", которое вообще не нужно замешивать

Насыпной пирог с вишней и малиной: чудесное сочетание рассыпчатого теста и ягод

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Насыпной пирог с вишней и малиной — это простое и вкусное лакомство для всей семьи. Этот пирог не требует долгого замешивания теста, что делает его идеальным для занятых людей и всех тех, кто не хочет тратить драгоценные летние деньки на приготовление долгих десертов.

Фото: commons.wikimedia.org by Ginny, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

мука — 140 г;

манная крупа — 170 г;

сахар — 200 г;

малина — 400-450 г;

вишня без косточек — 200-250 г;

сливочное масло — 100 г.

Приготовление