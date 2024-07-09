Насыпной пирог с вишней и малиной: необычное сухое "тесто", которое вообще не нужно замешивать

Насыпной пирог с вишней и малиной — это простое и вкусное лакомство для всей семьи. Этот пирог не требует долгого замешивания теста, что делает его идеальным для занятых людей и всех тех, кто не хочет тратить драгоценные летние деньки на приготовление долгих десертов.
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Ингредиенты:
мука — 140 г;
манная крупа — 170 г;
сахар — 200 г;
малина — 400-450 г;
вишня без косточек — 200-250 г;
сливочное масло — 100 г.
Приготовление
Соедините просеянную муку, манную крупу и сахар.
Высыпьте половину сухой смеси в форму. Распределите ягоды малины ровным слоем и засыпьте оставшейся смесью.
Нарежьте масло кусочками или натрите на крупной тёрке и выложите на пирог.
Запекайте насыпной пирог при температуре 180 °C около 35-40 минут. Приятного аппетита!
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