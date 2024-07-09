Оригинальная рисовая вермишель: готовится во фритюре с креветками и кисло-сладким соусом

Рисовая вермишель, обжаренная во фритюре и подаваемая с ананасово-креветочным соусом, — это оригинальное и вкусное блюдо, которое станет отличным дополнением к вашему столу.
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Ингредиенты:
лук-порей (стебель) — 100 г;
креветки очищенные — 200 г;
кинза — 50 г;
соевый соус — 2 ст. л.;
растительное масло для фритюра — 2 ст. л.;
томатная паста — 2 ст. л.;
чёрный молотый перец — 1 щепотка;
рисовая вермишель — 100 г;
консервированный ананас (сок) — 100 мл;
консервированный ананас — 200 г;
молотый перец чили — 1 щепотка;
соль — по вкусу;
лайм — 0,5 шт.
Приготовление
Разогрейте сковороду с 2 ст. л. растительного масла, положите нарезанный тонкими кольцами лук-порей и обжаривайте 3 минуты.
Добавьте нарезанный мелким кубиком ананас, соевый соус, чёрный перец, перец чили и соль по необходимости. Также добавьте сок лайма и тушите всё около 2 минут.
Затем положите томатную пасту и перемешайте, тушите ещё 2 минуты.
Добавьте креветки и готовьте 2-3 минуты. Положите кинзу и снимите с огня.
Разогрейте масло для фритюра и опустите рисовую вермишель в горячее масло на несколько секунд. Она практически сразу белеет и сильно увеличивается в объёме. Достаньте вермишель шумовкой и положите в сито, чтобы стекло лишнее масло. Немного посолите вермишель.
Добавьте обжаренную вермишель в сковороду с соусом, аккуратно перемешайте и прогрейте 2 минуты. Выложите часть вермишели без соуса на тарелку, а сверху положите вермишель в соусе. Подавайте сразу же.
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