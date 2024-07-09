Нежные кабачковые оладьи с фаршем: для них отлично подойдёт фарш из курицы или индейки

Оладьи из кабачков с фаршем: вкусный и сытный летний обед или ужин

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Оладьи из кабачков с куриным фаршем — это вкусное и питательное блюдо, которое можно приготовить на обед или ужин. Нежное сочетание кабачков и куриного мяса создаёт неповторимый вкус.

Фото: commons.wikimedia.org by Maggie, CC BY 2.0

Для приготовления оладий вам понадобятся следующие ингредиенты:

300 г фарша из куриной грудки или индейки;

1 яйцо;

2 зубчика чеснока;

зелёный лук - по вкусу;

500 г кабачков;

укроп - по вкусу;

3 ст. л. муки;

2 ст. л. растительного масла;

сметана или острый томатный соус для подачи.

Процесс приготовления