Нежные кабачковые оладьи с фаршем: для них отлично подойдёт фарш из курицы или индейки
Оладьи из кабачков с фаршем: вкусный и сытный летний обед или ужин
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Оладьи из кабачков с куриным фаршем — это вкусное и питательное блюдо, которое можно приготовить на обед или ужин. Нежное сочетание кабачков и куриного мяса создаёт неповторимый вкус.
Фото: commons.wikimedia.org by Maggie, CC BY 2.0
Для приготовления оладий вам понадобятся следующие ингредиенты:
- 300 г фарша из куриной грудки или индейки;
- 1 яйцо;
- 2 зубчика чеснока;
- зелёный лук - по вкусу;
- 500 г кабачков;
- укроп - по вкусу;
- 3 ст. л. муки;
- 2 ст. л. растительного масла;
- сметана или острый томатный соус для подачи.
Процесс приготовления
- Натрите кабачки на крупной тёрке и отожмите сок.
- Добавьте к кабачкам фарш, яйца, измельчённый чеснок, зелёный лук и укроп.
- Всыпьте муку и тщательно перемешайте.
- Разогрейте растительное масло на сковороде и обжарьте оладьи до золотистой корочки с обеих сторон.
- Подавайте оладьи со сметаной или острым томатным соусом.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру