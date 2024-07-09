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Шарлотка в мультиварке: для приготовления нужны только яблоки, мука, сахар и яйца

Простая шарлотка: без хлопот готовим её в мультиварке

1:07
Еда

Простая шарлотка в мультиварке готовится безо всяких проблем, и просто не может не получиться!

Простая шарлотка: без хлопот готовим её в мультиварке
Фото: commons.wikimedia.org by Turzh, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

  • яйца — 4 штуки;
  • яблоки "Антоновка" — 6 штук;
  • сахар — 1 стакан;
  • мука пшеничная — 1 стакан;
  • разрыхлитель — 1 чайная ложка;
  • ванилин — 0,5 чайной ложки.

Приготовление

  1. Очистите и нарежьте крупными кубиками 6 яблок сорта "Антоновка".
  2. Взбейте 4 яйца с 1 стаканом сахара до пышной пены, добавьте щепотку соли.
  3. Добавьте 1 стакан муки, 1 чайную ложку разрыхлителя и 0,5 чайной ложки ванилина. Тщательно перемешайте.
  4. Добавьте нарезанные яблоки в тесто и перемешайте.
  5. Смажьте чашу мультиварки маслом, выложите в неё тесто и разровняйте поверхность.
  6. Готовьте пирог на режиме "Выпечка" в течение 1 часа. Оставьте пирог на подогреве ещё на 20 минут. Затем выньте его и остудите.

При желании можно пропитать пирог заварным кремом.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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