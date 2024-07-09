Шарлотка в мультиварке: для приготовления нужны только яблоки, мука, сахар и яйца
Простая шарлотка: без хлопот готовим её в мультиварке
1:07
Простая шарлотка в мультиварке готовится безо всяких проблем, и просто не может не получиться!
Фото: commons.wikimedia.org by Turzh, CC BY-SA 3.0
Ингредиенты:
- яйца — 4 штуки;
- яблоки "Антоновка" — 6 штук;
- сахар — 1 стакан;
- мука пшеничная — 1 стакан;
- разрыхлитель — 1 чайная ложка;
- ванилин — 0,5 чайной ложки.
Приготовление
- Очистите и нарежьте крупными кубиками 6 яблок сорта "Антоновка".
- Взбейте 4 яйца с 1 стаканом сахара до пышной пены, добавьте щепотку соли.
- Добавьте 1 стакан муки, 1 чайную ложку разрыхлителя и 0,5 чайной ложки ванилина. Тщательно перемешайте.
- Добавьте нарезанные яблоки в тесто и перемешайте.
- Смажьте чашу мультиварки маслом, выложите в неё тесто и разровняйте поверхность.
- Готовьте пирог на режиме "Выпечка" в течение 1 часа. Оставьте пирог на подогреве ещё на 20 минут. Затем выньте его и остудите.
При желании можно пропитать пирог заварным кремом.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру