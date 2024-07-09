Шарлотка в мультиварке: для приготовления нужны только яблоки, мука, сахар и яйца

Простая шарлотка: без хлопот готовим её в мультиварке

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Простая шарлотка в мультиварке готовится безо всяких проблем, и просто не может не получиться!

Фото: commons.wikimedia.org by Turzh, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

яйца — 4 штуки;

яблоки "Антоновка" — 6 штук;

сахар — 1 стакан;

мука пшеничная — 1 стакан;

разрыхлитель — 1 чайная ложка;

ванилин — 0,5 чайной ложки.

Приготовление

Очистите и нарежьте крупными кубиками 6 яблок сорта "Антоновка". Взбейте 4 яйца с 1 стаканом сахара до пышной пены, добавьте щепотку соли. Добавьте 1 стакан муки, 1 чайную ложку разрыхлителя и 0,5 чайной ложки ванилина. Тщательно перемешайте. Добавьте нарезанные яблоки в тесто и перемешайте. Смажьте чашу мультиварки маслом, выложите в неё тесто и разровняйте поверхность. Готовьте пирог на режиме "Выпечка" в течение 1 часа. Оставьте пирог на подогреве ещё на 20 минут. Затем выньте его и остудите.

При желании можно пропитать пирог заварным кремом.