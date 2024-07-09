Простые канапе с редиской: хорошо будут смотреться на столе на любом летнем празднике

Канапе с редисом: прекрасная закуска для летнего праздника или пикника

0:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Канапе с редиской — это вкусное и лёгкое блюдо, которое можно приготовить из простых ингредиентов.

Фото: commons.wikimedia.org by Silar, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

1 варёное яйцо;

1 чайная ложка укропа;

2 столовые ложки сметаны;

соль и чёрный молотый перец по вкусу;

4 ломтика ржаного хлеба;

1 чайная ложка зелёного лука;

3 редиски.

Приготовление

Отварите яйцо, очистите его и натрите на мелкой тёрке. Измельчите укроп и смешайте его с яйцом и сметаной. Посолите и поперчите по вкусу. Разрежьте хлеб на 8 небольших кусочков, удалив корки. Намажьте на каждый кусочек хлеба по 1,5-2 чайные ложки подготовленной массы. Посыпьте ломтики хлеба зелёным луком. Сверху положите тонкие кольца редиски и немного поперчите.

Приятного аппетита!