Простые канапе с редиской: хорошо будут смотреться на столе на любом летнем празднике
Канапе с редисом: прекрасная закуска для летнего праздника или пикника
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Канапе с редиской — это вкусное и лёгкое блюдо, которое можно приготовить из простых ингредиентов.
Фото: commons.wikimedia.org by Silar, CC BY-SA 3.0
Ингредиенты:
- 1 варёное яйцо;
- 1 чайная ложка укропа;
- 2 столовые ложки сметаны;
- соль и чёрный молотый перец по вкусу;
- 4 ломтика ржаного хлеба;
- 1 чайная ложка зелёного лука;
- 3 редиски.
Приготовление
- Отварите яйцо, очистите его и натрите на мелкой тёрке.
- Измельчите укроп и смешайте его с яйцом и сметаной. Посолите и поперчите по вкусу.
- Разрежьте хлеб на 8 небольших кусочков, удалив корки.
- Намажьте на каждый кусочек хлеба по 1,5-2 чайные ложки подготовленной массы.
- Посыпьте ломтики хлеба зелёным луком.
- Сверху положите тонкие кольца редиски и немного поперчите.
Приятного аппетита!
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру