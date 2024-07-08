Торт из пряников с творогом, сметаной и вишней: такой простой, что его приготовят даже дети

Торт из пряников с творогом, сметаной и вишней: очень простой, делается без выпечки

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Торт из пряников со сметаной, творогом и вишней — это вкусный десерт, который можно приготовить без выпечки. Благодаря использованию кисло-сладких ягод вишни торт получается более сочным.

Фото: flickr.com by Debs (ò‿ó)♪, CC BY 2.0

Ингредиенты:

пряники — 400 г;

творог любой жирности — 500 г;

сметана 30%-ной жирности — 200 г;

сахарная пудра — 50 г;

свежая (или замороженная) вишня без косточек — 250 г;

тёмный шоколад — 200 г.

Приготовление