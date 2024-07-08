Торт из пряников с творогом, сметаной и вишней: такой простой, что его приготовят даже дети
Торт из пряников с творогом, сметаной и вишней: очень простой, делается без выпечки
1:06
Торт из пряников со сметаной, творогом и вишней — это вкусный десерт, который можно приготовить без выпечки. Благодаря использованию кисло-сладких ягод вишни торт получается более сочным.
Фото: flickr.com by Debs (ò‿ó)♪, CC BY 2.0
Ингредиенты:
- пряники — 400 г;
- творог любой жирности — 500 г;
- сметана 30%-ной жирности — 200 г;
- сахарная пудра — 50 г;
- свежая (или замороженная) вишня без косточек — 250 г;
- тёмный шоколад — 200 г.
Приготовление
- Нарежьте пряники вдоль на три части.
- Пробейте творог, сметану и сахарную пудру до однородной массы с помощью блендера.
- Застелите форму для выпечки или миску пищевой плёнкой.
- Выложите на дно кусочки пряников, смажьте их кремом и посыпьте вишней. Чередуйте слои.
- Накройте плёнкой и уберите в холодильник на 7 часов или, ещё лучше, на ночь.
- Переверните торт на тарелку, снимите плёнку и миску.
- Посыпьте торт тёртым шоколадом.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру