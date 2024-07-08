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Фрикадельки "Леди и бродяга": очень вкусно с обязательным густым томатным соусом и спегатти

Фрикадельки "Леди и бродяга": тушатся в изысканном и густом томатном соусе

1:29
Еда

Рецепт фрикаделек "Леди и Бродяга" создан по мотивам одного из самых романтичных диснеевских мультфильмов, и пропитан соответствующим настроением. Так что стоит приготовить эти фрикадельки для самых любимых!

Фрикадельки "Леди и бродяга": тушатся в изысканном и густом томатном соусе
Фото: commons.wikimedia.org by Shot_by_Cam, CC BY 2.0

Ингредиенты:

  • спагетти — 800 г;
  • говяжий фарш — 1 кг;
  • консервированные томаты — 600 г;
  • молоко — 1 стакан;
  • пармезан — 100 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • хлебная мякоть — 60 г;
  • растительное масло для жарки;
  • соль и перец по вкусу.

Рецепт спагетти с фрикадельками

  1. Отварите спагетти аль денте в подсоленной воде и слейте воду.
  2. Замочите хлебную мякоть в молоке на 5 минут и разомните вилкой.
  3. Смешайте фарш с хлебной мякотью, яйцом, тёртым пармезаном и чесноком, добавьте соль и перец по вкусу. Сформируйте фрикадельки и обжарьте их на среднем огне до румяной корочки.
  4. Мелко нарежьте лук и протрите консервированные томаты через сито.
  5. Обжарьте лук до мягкости, затем добавьте протёртые томаты, соль и перец по вкусу. Положите фрикадельки в томатную массу и тушите на медленном огне под крышкой до загустения соуса (около 10-15 минут).
  6. Подавайте фрикадельки с соусом поверх спагетти и наслаждайтесь! Можно посыпать блюдо пармезаном.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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