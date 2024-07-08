Фрикадельки "Леди и бродяга": очень вкусно с обязательным густым томатным соусом и спегатти

Фрикадельки "Леди и бродяга": тушатся в изысканном и густом томатном соусе

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Рецепт фрикаделек "Леди и Бродяга" создан по мотивам одного из самых романтичных диснеевских мультфильмов, и пропитан соответствующим настроением. Так что стоит приготовить эти фрикадельки для самых любимых!

Фото: commons.wikimedia.org by Shot_by_Cam, CC BY 2.0

Ингредиенты:

спагетти — 800 г;

говяжий фарш — 1 кг;

консервированные томаты — 600 г;

молоко — 1 стакан;

пармезан — 100 г;

яйцо — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

хлебная мякоть — 60 г;

растительное масло для жарки;

соль и перец по вкусу.

Рецепт спагетти с фрикадельками