Фрикадельки "Леди и бродяга": очень вкусно с обязательным густым томатным соусом и спегатти

Рецепт фрикаделек "Леди и Бродяга" создан по мотивам одного из самых романтичных диснеевских мультфильмов, и пропитан соответствующим настроением. Так что стоит приготовить эти фрикадельки для самых любимых!
Фото: commons.wikimedia.org by Shot_by_Cam, CC BY 2.0
Ингредиенты:
спагетти — 800 г;
говяжий фарш — 1 кг;
консервированные томаты — 600 г;
молоко — 1 стакан;
пармезан — 100 г;
яйцо — 1 шт.;
лук — 1 шт.;
чеснок — 2 зубчика;
хлебная мякоть — 60 г;
растительное масло для жарки;
соль и перец по вкусу.
Рецепт спагетти с фрикадельками
Отварите спагетти аль денте в подсоленной воде и слейте воду.
Замочите хлебную мякоть в молоке на 5 минут и разомните вилкой.
Смешайте фарш с хлебной мякотью, яйцом, тёртым пармезаном и чесноком, добавьте соль и перец по вкусу. Сформируйте фрикадельки и обжарьте их на среднем огне до румяной корочки.
Мелко нарежьте лук и протрите консервированные томаты через сито.
Обжарьте лук до мягкости, затем добавьте протёртые томаты, соль и перец по вкусу. Положите фрикадельки в томатную массу и тушите на медленном огне под крышкой до загустения соуса (около 10-15 минут).
Подавайте фрикадельки с соусом поверх спагетти и наслаждайтесь! Можно посыпать блюдо пармезаном.