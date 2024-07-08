Рубленые куриные котлеты: самые низкокалорийные и полезные из всех возможных
Диетические куриные котлеты: получаются сочными, хотя и готовятся из куриной грудки
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Рубленые куриные котлеты — отличный выбор для тех, кто следит за своим питанием и хочет снизить калорийность блюд.
Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, CC BY-SA 4.0
Чтобы приготовить такие котлеты, вам понадобятся следующие ингредиенты:
- куриное филе — 800 г;
- лук — 1 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- сметана — 2 ст. л.;
- мука — 2 ст. л.;
- соль и перец по вкусу;
- масло для жарки.
Процесс приготовления
- Промойте куриное филе, обсушите его и нарежьте маленькими кубиками с помощью большого ножа. Затем порубите их дополнительно.
- Сложите нарезанное куриное филе в большую миску. Очистите и мелко нарежьте лук. Добавьте его к курице. Вбейте яйца, положите сметану и тщательно перемешайте.
- Просейте муку через мелкое сито и добавьте её к куриной массе, посолите и поперчите. Хорошо вымесите фарш для рубленых котлет.
- Масса должна получиться достаточно густой.
- Накройте миску с фаршем крышкой и уберите в холодильник на 30 минут. За это время сметана пропитает измельчённое куриное мясо, и котлеты станут более нежными.
- Разогрейте растительное масло на большой сковороде.
- С помощью столовой ложки выложите куриный фарш небольшими порциями на сковороду и обжарьте котлеты с обеих сторон до золотистой корочки.
Рубленые куриные котлеты можно подавать как горячими, так и холодными. В холодном виде их можно использовать для приготовления сэндвичей, поместив котлету между ломтиками хлеба.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру