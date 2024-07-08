Рубленые куриные котлеты: самые низкокалорийные и полезные из всех возможных

Диетические куриные котлеты: получаются сочными, хотя и готовятся из куриной грудки

1:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Рубленые куриные котлеты — отличный выбор для тех, кто следит за своим питанием и хочет снизить калорийность блюд.

Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, CC BY-SA 4.0

Чтобы приготовить такие котлеты, вам понадобятся следующие ингредиенты:

куриное филе — 800 г;

лук — 1 шт.;

яйца — 2 шт.;

сметана — 2 ст. л.;

мука — 2 ст. л.;

соль и перец по вкусу;

масло для жарки.

Процесс приготовления

Промойте куриное филе, обсушите его и нарежьте маленькими кубиками с помощью большого ножа. Затем порубите их дополнительно. Сложите нарезанное куриное филе в большую миску. Очистите и мелко нарежьте лук. Добавьте его к курице. Вбейте яйца, положите сметану и тщательно перемешайте. Просейте муку через мелкое сито и добавьте её к куриной массе, посолите и поперчите. Хорошо вымесите фарш для рубленых котлет. Масса должна получиться достаточно густой. Накройте миску с фаршем крышкой и уберите в холодильник на 30 минут. За это время сметана пропитает измельчённое куриное мясо, и котлеты станут более нежными. Разогрейте растительное масло на большой сковороде. С помощью столовой ложки выложите куриный фарш небольшими порциями на сковороду и обжарьте котлеты с обеих сторон до золотистой корочки.

Рубленые куриные котлеты можно подавать как горячими, так и холодными. В холодном виде их можно использовать для приготовления сэндвичей, поместив котлету между ломтиками хлеба.