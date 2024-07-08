Рубленые куриные котлеты: самые низкокалорийные и полезные из всех возможных

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Диетические куриные котлеты: получаются сочными, хотя и готовятся из куриной грудки

1:41
Еда

Рубленые куриные котлеты — отличный выбор для тех, кто следит за своим питанием и хочет снизить калорийность блюд.

Диетические куриные котлеты: получаются сочными, хотя и готовятся из куриной грудки
Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, CC BY-SA 4.0

Чтобы приготовить такие котлеты, вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • куриное филе — 800 г;
  • лук — 1 шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • мука — 2 ст. л.;
  • соль и перец по вкусу;
  • масло для жарки.

Процесс приготовления

  1. Промойте куриное филе, обсушите его и нарежьте маленькими кубиками с помощью большого ножа. Затем порубите их дополнительно.
  2. Сложите нарезанное куриное филе в большую миску. Очистите и мелко нарежьте лук. Добавьте его к курице. Вбейте яйца, положите сметану и тщательно перемешайте.
  3. Просейте муку через мелкое сито и добавьте её к куриной массе, посолите и поперчите. Хорошо вымесите фарш для рубленых котлет.
  4. Масса должна получиться достаточно густой.
  5. Накройте миску с фаршем крышкой и уберите в холодильник на 30 минут. За это время сметана пропитает измельчённое куриное мясо, и котлеты станут более нежными.
  6. Разогрейте растительное масло на большой сковороде.
  7. С помощью столовой ложки выложите куриный фарш небольшими порциями на сковороду и обжарьте котлеты с обеих сторон до золотистой корочки.

Рубленые куриные котлеты можно подавать как горячими, так и холодными. В холодном виде их можно использовать для приготовления сэндвичей, поместив котлету между ломтиками хлеба.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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