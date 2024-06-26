Запечённые в духовке дольки картофеля с чесноком, орегано и лимонным соком

Как приготовить картофель по-гречески

Этот запечённый с травами картофель сразит вас вкусными ароматами. Хрустящий, с лёгкой кислинкой, этот картофель по-гречески станет вашем фаворитом в ежедневном меню. Весь секрет в длительности запекания — так вы придаёте картофелю кремовую текстуру.

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Ингредиенты

6 очищенных и нарезанных картофелин

1/2 стакана овощного бульона

2 столовые ложки лимонного сока

1 столовая ложка орегано

6 зубчиков измельчённого чеснока

1/4 стакана оливкового масла

Соль по необходимости

1 столовая ложка хлопьев чили

Приготовление

Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте форму для запекания растительным или сливочным маслом. В форму выложите ровным слоем нарезанный дольками картофель. Добавьте чеснок, овощной бульон, оливковое масло, соль, хлопья чили, лимонный сок и орегано. Хорошо перемешайте. Запекайте картофель 40-45 минут.