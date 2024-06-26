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Запечённые в духовке дольки картофеля с чесноком, орегано и лимонным соком

Как приготовить картофель по-гречески

Еда

Этот запечённый с травами картофель сразит вас вкусными ароматами. Хрустящий, с лёгкой кислинкой, этот картофель по-гречески станет вашем фаворитом в ежедневном меню. Весь секрет в длительности запекания — так вы придаёте картофелю кремовую текстуру.

Как приготовить картофель по-гречески
Фото: flickr.com by outdoorcookingmagic is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты

  • 6 очищенных и нарезанных картофелин
  • 1/2 стакана овощного бульона
  • 2 столовые ложки лимонного сока
  • 1 столовая ложка орегано
  • 6 зубчиков измельчённого чеснока
  • 1/4 стакана оливкового масла
  • Соль по необходимости
  • 1 столовая ложка хлопьев чили

Приготовление

Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте форму для запекания растительным или сливочным маслом. В форму выложите ровным слоем нарезанный дольками картофель. Добавьте чеснок, овощной бульон, оливковое масло, соль, хлопья чили, лимонный сок и орегано. Хорошо перемешайте. Запекайте картофель 40-45 минут.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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