Запечённые в духовке дольки картофеля с чесноком, орегано и лимонным соком

Этот запечённый с травами картофель сразит вас вкусными ароматами. Хрустящий, с лёгкой кислинкой, этот картофель по-гречески станет вашем фаворитом в ежедневном меню. Весь секрет в длительности запекания — так вы придаёте картофелю кремовую текстуру.
Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте форму для запекания растительным или сливочным маслом. В форму выложите ровным слоем нарезанный дольками картофель. Добавьте чеснок, овощной бульон, оливковое масло, соль, хлопья чили, лимонный сок и орегано. Хорошо перемешайте. Запекайте картофель 40-45 минут.
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