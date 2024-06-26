Чесночный крем-суп с картофелем и ароматными специями: сытное блюдо для иммунитета

Чесночный крем-суп с картофелем: секреты приготовления

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Суп — универсальное блюдо, которое едят как зимой, так и летом. Мы вам предлагаем попробовать нежный чесночный крем-суп с картофелем. Он не только питательный, но и полезный, способствует укреплению иммунитета.

Фото: flickr.com by Jules Morgan is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

8 зубчиков чеснока

1 картофель

1/2 чайной ложки семян тмина

1 чайная ложка хлопьев чили

2 столовые ложки оливкового масла

1 луковица

1/2 стакана свежих сливок

1 чайная ложка орегано

Соль по необходимости

Приготовление