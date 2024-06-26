Чесночный крем-суп с картофелем и ароматными специями: сытное блюдо для иммунитета

Суп — универсальное блюдо, которое едят как зимой, так и летом. Мы вам предлагаем попробовать нежный чесночный крем-суп с картофелем. Он не только питательный, но и полезный, способствует укреплению иммунитета.
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Ингредиенты
8 зубчиков чеснока
1 картофель
1/2 чайной ложки семян тмина
1 чайная ложка хлопьев чили
2 столовые ложки оливкового масла
1 луковица
1/2 стакана свежих сливок
1 чайная ложка орегано
Соль по необходимости
Приготовление
Нагрейте оливковое масло в кастрюле. Добавьте семена тмина и дайте им разбухнуть. Теперь добавьте нарезанный лук и обжарьте его минуту. Добавьте крупно нарезанный чеснок и обжаривайте ещё минуту.
Добавьте нарезанный картофель и 1-2 стакана воды. Посолите по вкусу, накройте кастрюлю крышкой и варите 15-20 минут.
Добавьте в суп свежие сливки и хорошо перемешайте, варите 2 минуты. Погружным блендером взбейте суп. Украсьте орегано, хлопьями чили и подавайте.