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Чесночный крем-суп с картофелем и ароматными специями: сытное блюдо для иммунитета

Чесночный крем-суп с картофелем: секреты приготовления

1:11
Еда

Суп — универсальное блюдо, которое едят как зимой, так и летом. Мы вам предлагаем попробовать нежный чесночный крем-суп с картофелем. Он не только питательный, но и полезный, способствует укреплению иммунитета.

Чесночный крем-суп с картофелем: секреты приготовления
Фото: flickr.com by Jules Morgan is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 8 зубчиков чеснока
  • 1 картофель
  • 1/2 чайной ложки семян тмина
  • 1 чайная ложка хлопьев чили
  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • 1 луковица
  • 1/2 стакана свежих сливок
  • 1 чайная ложка орегано
  • Соль по необходимости

Приготовление

  1. Нагрейте оливковое масло в кастрюле. Добавьте семена тмина и дайте им разбухнуть. Теперь добавьте нарезанный лук и обжарьте его минуту. Добавьте крупно нарезанный чеснок и обжаривайте ещё минуту.
  2. Добавьте нарезанный картофель и 1-2 стакана воды. Посолите по вкусу, накройте кастрюлю крышкой и варите 15-20 минут.
  3. Добавьте в суп свежие сливки и хорошо перемешайте, варите 2 минуты. Погружным блендером взбейте суп. Украсьте орегано, хлопьями чили и подавайте.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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