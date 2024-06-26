Аппетитные хрустящие котлеты из рыбного филе и картофельного пюре: приготовьте на ужин

Рыбные котлеты — вкусная классика. Это блюдо придётся по душе всем любителям морепродуктов. Подавайте их с любым соусом.
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Ингредиенты
250 г рыбного филе
Куриное яйцо
2 чайные ложки чесночной пасты
6 штук зелёного перца чили
2 стакана лука
3 чайные ложки куркумы
2 чайные ложки смеси гарам масала
1 чайная ложка сахара
1/2 среднего имбиря
1,5 стакана картофельного пюре
1 стакан панировочных сухарей
1 столовая ложка имбирной пасты
1 стакан горчичного масла
Кинза
2 чайные ложки порошка красного перца чили
Соль
2 чайные ложки тмина
Приготовление
Приправьте рыбное филе куркумой, солью, отварите в кастрюле с водой. Через 5 минут достаньте рыбу, слейте лишнюю воду и отложите в сторону.
Разогрейте в сковороде масло и добавьте нарезанный кусочками лук. Обжаривайте 2-3 минуты, добавьте имбирную пасту, чесночную пасту и нарезанные кусочки имбиря. Готовьте ещё 5 минут. Добавьте в сковороду отварное филе и готовьте ещё 5 минут.
В смесь также добавьте картофельное пюре с сахаром и солью. Хорошо перемешайте. Добавьте куркуму, тмин, смесь специй, красный перец чили, зелёный перец чили и нарезанную кинзу. Хорошо перемешайте, готовьте 5 минут.
Сформируйте из рыбной смеси котлеты, обваляйте их в панировочных сухарях и оставьте на 10 минут. Тем временем взбейте в миске яйцо с водой и солью. Обмакните каждую рыбную котлету во взбитую яичную смесь, снова обваляйте в панировочных сухарях.