Аппетитные хрустящие котлеты из рыбного филе и картофельного пюре: приготовьте на ужин

Как приготовить рыбные котлеты

1:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Рыбные котлеты — вкусная классика. Это блюдо придётся по душе всем любителям морепродуктов. Подавайте их с любым соусом.

Фото: commons.wikimedia.org by കാക്കര is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

250 г рыбного филе

Куриное яйцо

2 чайные ложки чесночной пасты

6 штук зелёного перца чили

2 стакана лука

3 чайные ложки куркумы

2 чайные ложки смеси гарам масала

1 чайная ложка сахара

1/2 среднего имбиря

1,5 стакана картофельного пюре

1 стакан панировочных сухарей

1 столовая ложка имбирной пасты

1 стакан горчичного масла

Кинза

2 чайные ложки порошка красного перца чили

Соль

2 чайные ложки тмина

Приготовление