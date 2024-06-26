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Аппетитные хрустящие котлеты из рыбного филе и картофельного пюре: приготовьте на ужин

Как приготовить рыбные котлеты

1:55
Еда

Рыбные котлеты — вкусная классика. Это блюдо придётся по душе всем любителям морепродуктов. Подавайте их с любым соусом.

Как приготовить рыбные котлеты
Фото: commons.wikimedia.org by കാക്കര is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

  • 250 г рыбного филе
  • Куриное яйцо
  • 2 чайные ложки чесночной пасты
  • 6 штук зелёного перца чили
  • 2 стакана лука
  • 3 чайные ложки куркумы
  • 2 чайные ложки смеси гарам масала
  • 1 чайная ложка сахара
  • 1/2 среднего имбиря
  • 1,5 стакана картофельного пюре
  • 1 стакан панировочных сухарей
  • 1 столовая ложка имбирной пасты
  • 1 стакан горчичного масла
  • Кинза
  • 2 чайные ложки порошка красного перца чили
  • Соль
  • 2 чайные ложки тмина

Приготовление

  1. Приправьте рыбное филе куркумой, солью, отварите в кастрюле с водой. Через 5 минут достаньте рыбу, слейте лишнюю воду и отложите в сторону.
  2. Разогрейте в сковороде масло и добавьте нарезанный кусочками лук. Обжаривайте 2-3 минуты, добавьте имбирную пасту, чесночную пасту и нарезанные кусочки имбиря. Готовьте ещё 5 минут. Добавьте в сковороду отварное филе и готовьте ещё 5 минут.
  3. В смесь также добавьте картофельное пюре с сахаром и солью. Хорошо перемешайте. Добавьте куркуму, тмин, смесь специй, красный перец чили, зелёный перец чили и нарезанную кинзу. Хорошо перемешайте, готовьте 5 минут.
  4. Сформируйте из рыбной смеси котлеты, обваляйте их в панировочных сухарях и оставьте на 10 минут. Тем временем взбейте в миске яйцо с водой и солью. Обмакните каждую рыбную котлету во взбитую яичную смесь, снова обваляйте в панировочных сухарях. 
  5. Обжарьте котлеты на сковороде.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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