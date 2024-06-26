Хрустящие жареные креветки с кунжутом в пряном соусе: готовим на сковороде

Креветки с кунжутом — это восхитительное сладкое и в меру острое блюдо с нежной мякотью и ярким вкусом в каждом кусочке. Если у вас есть настроение полакомиться вкусными морепродуктами, приготовьте это сытное блюдо всего за полчаса.
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Ингредиенты
400 г креветок
2 столовые ложки оливкового масла
1 столовая ложка тростникового сахара
Зелёный лук
2 столовые ложки белого винного уксуса
1/4 стакана соевого соуса
3 зубчика чеснока
2 чайные ложки кунжута
Приготовление
В большой миске смешайте креветки (очищенные и без жилок), соевый соус, чеснок, сахар, белый винный уксус и оливковое масло. Накройте крышкой и поставьте в холодильник минимум на 30 минут.
Возьмите сковороду среднего размера и обжарьте креветки на оливковом масле.
Вылейте маринад на сковороду и дайте ему покипеть, пока он не станет густым. Затем положите креветки обратно в сковороду, готовьте с соусом минуту. При подаче украсьте нарезанным зелёным луком и кунжутом, подавайте с рисом.