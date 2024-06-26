Хрустящие жареные креветки с кунжутом в пряном соусе: готовим на сковороде

Креветки с кунжутом: это блюдо можно приготовить всего за 30 минут

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Креветки с кунжутом — это восхитительное сладкое и в меру острое блюдо с нежной мякотью и ярким вкусом в каждом кусочке. Если у вас есть настроение полакомиться вкусными морепродуктами, приготовьте это сытное блюдо всего за полчаса.

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Ингредиенты

400 г креветок

2 столовые ложки оливкового масла

1 столовая ложка тростникового сахара

Зелёный лук

2 столовые ложки белого винного уксуса

1/4 стакана соевого соуса

3 зубчика чеснока

2 чайные ложки кунжута

Приготовление