Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стресс плохо влияете на работу митохондрий мозга
Как избавиться от слизней раз и навсегда
Новый тренд в уходе за телом — душ с эвкалиптом
Индия поменяла главного торгового партнёра
Как приготовить рыбные котлеты
В Санкт-Петербурге пресекли деятельность группы аферистов в каршеринге
Как помочь питомцу, потерявшему хозяина
Доля свободных офисных площадей в Москве снизилась до рекордного минимума 5,5%
Марк Рютте сменит Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО осенью 2024 года
Хрустящие жареные креветки с кунжутом в пряном соусе: готовим на сковороде

Креветки с кунжутом: это блюдо можно приготовить всего за 30 минут

1:13
Еда

Креветки с кунжутом — это восхитительное сладкое и в меру острое блюдо с нежной мякотью и ярким вкусом в каждом кусочке. Если у вас есть настроение полакомиться вкусными морепродуктами, приготовьте это сытное блюдо всего за полчаса. 

Креветки с кунжутом: это блюдо можно приготовить всего за 30 минут
Фото: commons.wikimedia.org by april kim is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

  • 400 г креветок
  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • 1 столовая ложка тростникового сахара
  • Зелёный лук
  • 2 столовые ложки белого винного уксуса
  • 1/4 стакана соевого соуса
  • 3 зубчика чеснока
  • 2 чайные ложки кунжута

Приготовление

  1. В большой миске смешайте креветки (очищенные и без жилок), соевый соус, чеснок, сахар, белый винный уксус и оливковое масло. Накройте крышкой и поставьте в холодильник минимум на 30 минут.
  2. Возьмите сковороду среднего размера и обжарьте креветки на оливковом масле.
  3. Вылейте маринад на сковороду и дайте ему покипеть, пока он не станет густым. Затем положите креветки обратно в сковороду, готовьте с соусом минуту. При подаче украсьте нарезанным зелёным луком и кунжутом, подавайте с рисом.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Стало известно, в какую страну отправил учиться детей певец Филипп Киркоров

Выяснилось, куда Филипп Киркоров отправил сына и дочь получать образование.

Стало известно, где учатся дети Филиппа Киркорова
Этот июльский уход за томатами гарантирует вам огромные, сочные плоды
Простой секрет обильного и крупного урожая томатов: вот что нужно сделать в июле
Почему прогрев двигателя летом — секрет долгой жизни вашего авто
Чулпан Хаматова назвала настоящую причину своего увольнения из Нового Рижского театра
СМИ установили для Байдена очень низкую планку в дебатах с Трампом Дмитрий Плотников Россия получит доступ к военным базам и аэродромам Индии, что создаст угрозу США Любовь Степушова Язык рук — тоже язык, просто мы этого не замечаем Сергей Лебедев
Как чистотел может защитить ваш сад и огород от вредителей и болезней
Раз и навсегда избавьтесь от колорадских жуков: просто используйте горчичный порошок
В борьбе со слизнями помогут 2 эффективных метода: химикаты не нужны
В борьбе со слизнями помогут 2 эффективных метода: химикаты не нужны
Последние материалы
Стресс плохо влияете на работу митохондрий мозга
Как избавиться от слизней раз и навсегда
СМИ установили для Байдена очень низкую планку в дебатах с Трампом
Новый тренд в уходе за телом — душ с эвкалиптом
Индия поменяла главного торгового партнёра
Как приготовить рыбные котлеты
В Санкт-Петербурге пресекли деятельность группы аферистов в каршеринге
Как помочь питомцу, потерявшему хозяина
Доля свободных офисных площадей в Москве снизилась до рекордного минимума 5,5%
Марк Рютте сменит Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО осенью 2024 года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников