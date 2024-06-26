Готовим дома рыбные палочки из филе любой рыбы и идеального кляра

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Как приготовить в духовке рыбные палочки

1:44
Еда

Для тех, кто любит рыбу и морепродукты, предлагаем блюдо, которое можно легко и быстро приготовить дома. Рыбные палочки — популярная закуска с хрустящей текстурой и мягкая внутри, их можно макать в майонез или кетчуп.

Как приготовить в духовке рыбные палочки
Фото: Own work by Kcdtsg is licensed under public domain

Это блюдо можно приготовить дома всего за 30 минут. Самое приятное в этом рецепте закуски то, что для приготовления можно использовать любую рыбу. 

Ингредиенты

  • 500 г рыбного филе
  • 1,5 стакана панировочных сухарей
  • Соль по необходимости
  • 2 столовые ложки пшеничной муки
  • 1 столовая ложка майонеза
  • 2 дольки лимона
  • 2 столовые ложки рафинированного масла
  • 2 столовые ложки сыра пармезан
  • 1 чайная ложка чёрного перца
  • 1 яйцо
  • Соус тартар по желанию
  • Петрушка по желанию

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите панировочные сухари на противень, сбрызнутый растительным маслом. Обжарьте их до золотистого цвета в течение 3-4 минут. Переложите их в миску и добавьте пармезан, соль и чёрный перец. Хорошо перемешайте и отставьте в сторону.
  2. Увеличьте температуру духовки до 220 градусов. Затем смажьте другой противень растительным маслом. В миске смешайте яйцо, майонез, муку, соль и перец, чтобы приготовить кляр.
  3. Рыбное филе нарежьте полосками, обмакните в кляр и переложите на смазанный маслом противень. Запекайте 12 минут. Подавайте рыбные палочки с соусом, украсив дольками лимона и петрушкой.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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