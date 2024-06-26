Готовим дома рыбные палочки из филе любой рыбы и идеального кляра

Как приготовить в духовке рыбные палочки

1:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Для тех, кто любит рыбу и морепродукты, предлагаем блюдо, которое можно легко и быстро приготовить дома. Рыбные палочки — популярная закуска с хрустящей текстурой и мягкая внутри, их можно макать в майонез или кетчуп.

Фото: Own work by Kcdtsg is licensed under public domain

Это блюдо можно приготовить дома всего за 30 минут. Самое приятное в этом рецепте закуски то, что для приготовления можно использовать любую рыбу.

Ингредиенты

500 г рыбного филе

1,5 стакана панировочных сухарей

Соль по необходимости

2 столовые ложки пшеничной муки

1 столовая ложка майонеза

2 дольки лимона

2 столовые ложки рафинированного масла

2 столовые ложки сыра пармезан

1 чайная ложка чёрного перца

1 яйцо

Соус тартар по желанию

Петрушка по желанию

Приготовление