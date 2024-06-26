Готовим дома рыбные палочки из филе любой рыбы и идеального кляра

Для тех, кто любит рыбу и морепродукты, предлагаем блюдо, которое можно легко и быстро приготовить дома. Рыбные палочки — популярная закуска с хрустящей текстурой и мягкая внутри, их можно макать в майонез или кетчуп.
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Это блюдо можно приготовить дома всего за 30 минут. Самое приятное в этом рецепте закуски то, что для приготовления можно использовать любую рыбу.
Ингредиенты
500 г рыбного филе
1,5 стакана панировочных сухарей
Соль по необходимости
2 столовые ложки пшеничной муки
1 столовая ложка майонеза
2 дольки лимона
2 столовые ложки рафинированного масла
2 столовые ложки сыра пармезан
1 чайная ложка чёрного перца
1 яйцо
Соус тартар по желанию
Петрушка по желанию
Приготовление
Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите панировочные сухари на противень, сбрызнутый растительным маслом. Обжарьте их до золотистого цвета в течение 3-4 минут. Переложите их в миску и добавьте пармезан, соль и чёрный перец. Хорошо перемешайте и отставьте в сторону.
Увеличьте температуру духовки до 220 градусов. Затем смажьте другой противень растительным маслом. В миске смешайте яйцо, майонез, муку, соль и перец, чтобы приготовить кляр.
Рыбное филе нарежьте полосками, обмакните в кляр и переложите на смазанный маслом противень. Запекайте 12 минут. Подавайте рыбные палочки с соусом, украсив дольками лимона и петрушкой.