Творожная закуска с редисом и зеленью: вкусное и полезное начало дня, а также отличный перекус

Завтрак — это важный приём пищи, который заряжает нас энергией на весь день. Одним из полезных и вкусных завтраков является творог с зеленью и редисом. В этом рецепте мы расскажем, как приготовить такой завтрак быстро и просто.
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Ингредиенты:
творог — 100 г;
нежирная сметана — 2 столовые ложки;
редис — 5-6 штук;
витаминная зелень (укроп, петрушка или кинза) — по вкусу;
соль — по вкусу.
Приготовление
Возьмите творог и смешайте его со сметаной, затем тщательно разотрите.
Мелко нарежьте редис или натрите его на тёрке.
Добавьте нарезанную зелень к творожной массе и перемешайте. Посолите по вкусу.
Эту творожную закуску с редисом и зеленью можно намазывать на хлеб или есть просто так.