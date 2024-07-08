Творожная закуска с редисом и зеленью: вкусное и полезное начало дня, а также отличный перекус

Творог с редисом и зеленью: простой, вкусный и очень полезный летний завтрак

0:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Завтрак — это важный приём пищи, который заряжает нас энергией на весь день. Одним из полезных и вкусных завтраков является творог с зеленью и редисом. В этом рецепте мы расскажем, как приготовить такой завтрак быстро и просто.

Фото: flickr.com by nvarchar, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

творог — 100 г;

нежирная сметана — 2 столовые ложки;

редис — 5-6 штук;

витаминная зелень (укроп, петрушка или кинза) — по вкусу;

соль — по вкусу.

Приготовление

Возьмите творог и смешайте его со сметаной, затем тщательно разотрите. Мелко нарежьте редис или натрите его на тёрке. Добавьте нарезанную зелень к творожной массе и перемешайте. Посолите по вкусу.

Эту творожную закуску с редисом и зеленью можно намазывать на хлеб или есть просто так.