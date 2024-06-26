Ушлые хозяйки клдут корку хлеба при жарке мяса: вот для чего они это делают — гениальный лайфхак

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Хлеб на кухне: не просто еда, а верный помощник

1:02
Еда

Хлеб — это не только основа многих блюд, но и настоящий кулинарный волшебник. Он способен не только улучшить вкус, но и исправить некоторые кулинарные ошибки. -

Хлеб на кухне: не просто еда, а верный помощник
Фото: commons.wikimedia.org by Yleventa2 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Три секрета с хлебом:

1. Спасение пересоленного супа. Пересолили суп? Не спешите его выливать! Просто положите в кастрюлю кусочек хлеба. Он впитает лишнюю соль, и вы сможете наслаждаться вкусным супом без необходимости его разбавлять.

2. Придание сочности пересушенному мясу. Оберните мясо кусочком хлеба перед тем, как разогревать в духовке или микроволновке. Хлеб удержит влагу, и блюдо станет сочнее и нежнее.

3. Поглощение лишнего жира. Мясо или рыба "плавают" в масле во время жарки? Просто положите в сковороду кусочек хлеба (лучше корочку) — он впитает лишний жир.

Хлеб — ваш верный помощник на кухне. Он поможет исправить ошибки и сделать блюда ещё вкуснее.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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