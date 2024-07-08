Острая закуска из помидоров с чесноком и перчиком: будет готова уже через сутки

Остренькая закуска из томатов: готовится из помидоров, зелени, чеснока и перца

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Острая томатная закуска — это идеальное сочетание свежести томатов, остроты специй и аромата зелени. Эта закуска станет прекрасным дополнением к вашему столу, будь то семейный ужин или дружеская вечеринка. А главное — она будет готова уже через один день!

Фото: Own work by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine, PDM

Ингредиенты:

помидоры — 2 кг;

сладкий перец — 4 штуки;

горький перец — 2 штуки;

чеснок — 2 головки;

зелень по вкусу;

сахар — 100 г;

соль — 2 столовые ложки;

уксус — 100 мл;

растительное масло — 100 мл.

Приготовление