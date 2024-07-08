Острая закуска из помидоров с чесноком и перчиком: будет готова уже через сутки

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Остренькая закуска из томатов: готовится из помидоров, зелени, чеснока и перца

1:16
Еда

Острая томатная закуска — это идеальное сочетание свежести томатов, остроты специй и аромата зелени. Эта закуска станет прекрасным дополнением к вашему столу, будь то семейный ужин или дружеская вечеринка. А главное — она будет готова уже через один день!

Остренькая закуска из томатов: готовится из помидоров, зелени, чеснока и перца
Фото: Own work by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine, PDM

Ингредиенты:

  • помидоры — 2 кг;
  • сладкий перец — 4 штуки;
  • горький перец — 2 штуки;
  • чеснок — 2 головки;
  • зелень по вкусу;
  • сахар — 100 г;
  • соль — 2 столовые ложки;
  • уксус — 100 мл;
  • растительное масло — 100 мл.

Приготовление

  1. Пропустите сладкий и горький перец через мясорубку вместе с чесноком — таким образом вы готовите заливку для помидоров.
  2. Добавьте к смеси измельчённую зелень, соль, сахар, уксус и масло.
  3. Нарежьте помидоры дольками и уложите их слоями в 3-литровую банку, смазывая каждый слой заливкой.
  4. Закройте банку железной крышкой или другим способом (главное, чтобы было герметично), переверните и поставьте в холодильник на 24 часа.
  5. Переверните банку вверх ногами и верните её в нормальное положение. Откройте и наслаждайтесь готовой закуской.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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