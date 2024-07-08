Острая закуска из помидоров с чесноком и перчиком: будет готова уже через сутки

Острая томатная закуска — это идеальное сочетание свежести томатов, остроты специй и аромата зелени. Эта закуска станет прекрасным дополнением к вашему столу, будь то семейный ужин или дружеская вечеринка. А главное — она будет готова уже через один день!
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Ингредиенты:
помидоры — 2 кг;
сладкий перец — 4 штуки;
горький перец — 2 штуки;
чеснок — 2 головки;
зелень по вкусу;
сахар — 100 г;
соль — 2 столовые ложки;
уксус — 100 мл;
растительное масло — 100 мл.
Приготовление
Пропустите сладкий и горький перец через мясорубку вместе с чесноком — таким образом вы готовите заливку для помидоров.
Добавьте к смеси измельчённую зелень, соль, сахар, уксус и масло.
Нарежьте помидоры дольками и уложите их слоями в 3-литровую банку, смазывая каждый слой заливкой.
Закройте банку железной крышкой или другим способом (главное, чтобы было герметично), переверните и поставьте в холодильник на 24 часа.
Переверните банку вверх ногами и верните её в нормальное положение. Откройте и наслаждайтесь готовой закуской.