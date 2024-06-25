Домашнее мороженое: простой и вкусный рецепт

Как приготовить домашнее мороженое?

2:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Лето — идеальное время для наслаждения свежим и вкусным мороженым. А что может быть лучше, чем приготовить своё собственное домашнее мороженое?

Фото: flickr.com by m01229 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Мы рассмотрим простой и вкусный рецепт, который позволит вам насладиться натуральным и освежающим десертом прямо у себя дома.

Ингредиенты.

— 2 чашки сливок (жирностью не менее 35%)

— 1 чашка цельного молока

— 3/4 чашки сахара

— 4 желтка яиц

— 2 чайные ложки ванильного экстракта

Приготовление.

В маленькой кастрюле смешайте сливки и молок. Поставьте на средний огонь и нагрейте до появления пара, но не доводите до кипения. В отдельной миске взбейте желтки яиц с сахаром до получения гладкой и однородной массы.

Постепенно добавляйте нагретую смесь сливок и молока в яичную смесь, постоянно помешивая. Верните полученную смесь обратно в кастрюлю и нагревайте на среднем огне, постоянно помешивая, пока смесь не загустеет и не покроется пленкой на задней стороне ложки.

Снимите кастрюлю с огня и охладите полученную основу мороженого до комнатной температуры. Затем положите ее в холодильник на несколько часов или на ночь.

После охлаждения основы мороженого добавьте ванильный экстракт и хорошо перемешайте. Перелейте смесь в мороженицу и следуйте инструкциям производителя для приготовления мороженого.

Если у вас нет мороженицы, можно использовать альтернативный метод: перелейте смесь в контейнер, закройте его крышкой и поместите в морозильник. Каждые 30 минут доставайте контейнер и хорошо перемешивайте содержимое, чтобы избежать образования кристаллов льда. Продолжайте этот процесс около 4-5 раз или до тех пор, пока мороженое не станет густым и кремообразным.

После приготовления мороженого перелейте его в контейнер для хранения и поместите в морозильник на несколько часов, чтобы оно полностью замёрзло.