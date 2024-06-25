Этот рецепт готовят лучшие шеф-повара: мясо по-французски

Изысканный рецепт мяса по-французски

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Мясо по-французски — это классическое и изысканное блюдо, которое сочетает в себе нежность мяса, аромат специй и изысканность соуса.

Фото: commons.wikimedia.org by AnimeEnjoer is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

В этом рецепте используется говядина, но также можно использовать свинину или куриную грудку в зависимости от предпочтений.

Ингредиенты.

— 600 г говяжьего мяса (лучше всего выбрать мякоть)

— 2 средние луковицы

— 2 моркови

— 2 стебля сельдерея

— 2 зубчика чеснока

— 200 г шампиньонов

— 2 ст. ложки муки

— 200 мл белого вина (по желанию)

— 400 мл говяжьего или куриного бульона

— 100 мл сливок (жирностью не менее 30%)

— 2 ст. ложки томатной пасты

— 2 лавровых листа

— 2 веточки тимьяна (можно использовать сушеный)

— Соль, перец по вкусу

— Масло для жарки (рафинированное подойдет лучше всего)

Приготовление.

Лук очистить и мелко нарезать. Морковь почистить и нарезать кружочками или крупными дольками. Сельдерей вымыть и нарезать тонкими кусочками. Чеснок очистить и мелко порубить. Шампиньоны вымыть и нарезать пластинами.

Говядину нарезать на порции приблизительно 2-3 см толщиной. При необходимости можно отделить от кости. Разогреть сковороду с маслом на среднем огне. Обжарить мясо со всех сторон до золотистой корочки. Вынуть мясо на тарелку.

В ту же сковороду добавить лук и обжаривать до мягкости (около 5 минут). Добавить морковь, сельдерей, чеснок и шампиньоны. Обжаривать все вместе еще около 5 минут до мягкости овощей.

Влить томатную пасту и муку, хорошо перемешать и обжаривать 1-2 минуты, чтобы мука стала золотистой.

Постепенно влить белое вино и перемешивать до загустения соуса. Добавить говяжий или куриной бульон, тяжелую сливку, лавровые листья и тимьян. Посолить и поперчить по вкусу.

Вернуть обжаренное мясо в кастрюлю, снизить огонь до минимума, накрыть крышкой и тушить блюдо около 1,5-2 часов, пока мясо не станет мягким и соус не загустеет.

Подача.

Подавать мясо по-французски горячим, посыпав свежими зелеными травами (петрушкой, укропом) с картофельным пюре или отварным картофелем.