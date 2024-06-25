Этот рецепт готовят лучшие шеф-повара: мясо по-французски

Мясо по-французски — это классическое и изысканное блюдо, которое сочетает в себе нежность мяса, аромат специй и изысканность соуса.
В этом рецепте используется говядина, но также можно использовать свинину или куриную грудку в зависимости от предпочтений.
Ингредиенты.
— 600 г говяжьего мяса (лучше всего выбрать мякоть)
— 2 средние луковицы
— 2 моркови
— 2 стебля сельдерея
— 2 зубчика чеснока
— 200 г шампиньонов
— 2 ст. ложки муки
— 200 мл белого вина (по желанию)
— 400 мл говяжьего или куриного бульона
— 100 мл сливок (жирностью не менее 30%)
— 2 ст. ложки томатной пасты
— 2 лавровых листа
— 2 веточки тимьяна (можно использовать сушеный)
— Соль, перец по вкусу
— Масло для жарки (рафинированное подойдет лучше всего)
Приготовление.
Лук очистить и мелко нарезать. Морковь почистить и нарезать кружочками или крупными дольками. Сельдерей вымыть и нарезать тонкими кусочками. Чеснок очистить и мелко порубить. Шампиньоны вымыть и нарезать пластинами.
Говядину нарезать на порции приблизительно 2-3 см толщиной. При необходимости можно отделить от кости. Разогреть сковороду с маслом на среднем огне. Обжарить мясо со всех сторон до золотистой корочки. Вынуть мясо на тарелку.
В ту же сковороду добавить лук и обжаривать до мягкости (около 5 минут). Добавить морковь, сельдерей, чеснок и шампиньоны. Обжаривать все вместе еще около 5 минут до мягкости овощей.
Влить томатную пасту и муку, хорошо перемешать и обжаривать 1-2 минуты, чтобы мука стала золотистой.
Постепенно влить белое вино и перемешивать до загустения соуса. Добавить говяжий или куриной бульон, тяжелую сливку, лавровые листья и тимьян. Посолить и поперчить по вкусу.
Вернуть обжаренное мясо в кастрюлю, снизить огонь до минимума, накрыть крышкой и тушить блюдо около 1,5-2 часов, пока мясо не станет мягким и соус не загустеет.
Подача.
Подавать мясо по-французски горячим, посыпав свежими зелеными травами (петрушкой, укропом) с картофельным пюре или отварным картофелем.
Татьяна Навка рассказала, как они с подругами проносили алкоголь и рыбу в больницу для Анастасии Заворотнюк, которая в то время боролась с раком.