Пельмени, жаренные на сковороде: не зря многие любят их так больше, чем варёные

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Как вкусно пожарить на сковороде сырые пельмени

1:15
Еда

Приготовление жареных пельменей на сковороде — это простой и вкусный способ насладиться этим блюдом. Чтобы получить хрустящую корочку и нежное, сочное мясо, следуйте следующим обязательным шагам.

Как вкусно пожарить на сковороде сырые пельмени
Фото: commons.wikimedia.org by Sebleouf, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

  • замороженные пельмени — 500 г;
  • растительное масло — 2–3 столовые ложки;
  • вода — 100 мл;
  • соль и перец по вкусу.

Приготовление

  1. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне.
  2. Выложите замороженные пельмени на сковороду в один слой, не давая им соприкасаться.
  3. Жарьте пельмени 5–7 минут до образования золотистой корочки.
  4. Переверните пельмени лопаткой и жарьте ещё 5–7 минут до золотистой корочки с другой стороны.
  5. Вскипятите воду и влейте кипяток в сковороду, накройте крышкой и тушите, пока вода не испарится.
  6. Снимите крышку, добавьте при необходимости ещё немного масла и приправ, жарьте, помешивая, ещё несколько минут, пока корочка не станет твёрдой и хрустящей.
  7. Готовые жареные пельмени подавайте со сметаной, кетчупом или соевым соусом, украсив свежей зеленью при желании.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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