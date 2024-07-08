Пельмени, жаренные на сковороде: не зря многие любят их так больше, чем варёные

Как вкусно пожарить на сковороде сырые пельмени

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовление жареных пельменей на сковороде — это простой и вкусный способ насладиться этим блюдом. Чтобы получить хрустящую корочку и нежное, сочное мясо, следуйте следующим обязательным шагам.

Фото: commons.wikimedia.org by Sebleouf, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

замороженные пельмени — 500 г;

растительное масло — 2–3 столовые ложки;

вода — 100 мл;

соль и перец по вкусу.

Приготовление