Пельмени, жаренные на сковороде: не зря многие любят их так больше, чем варёные
Как вкусно пожарить на сковороде сырые пельмени
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Приготовление жареных пельменей на сковороде — это простой и вкусный способ насладиться этим блюдом. Чтобы получить хрустящую корочку и нежное, сочное мясо, следуйте следующим обязательным шагам.
Фото: commons.wikimedia.org by Sebleouf, CC BY-SA 4.0
Ингредиенты:
- замороженные пельмени — 500 г;
- растительное масло — 2–3 столовые ложки;
- вода — 100 мл;
- соль и перец по вкусу.
Приготовление
- Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне.
- Выложите замороженные пельмени на сковороду в один слой, не давая им соприкасаться.
- Жарьте пельмени 5–7 минут до образования золотистой корочки.
- Переверните пельмени лопаткой и жарьте ещё 5–7 минут до золотистой корочки с другой стороны.
- Вскипятите воду и влейте кипяток в сковороду, накройте крышкой и тушите, пока вода не испарится.
- Снимите крышку, добавьте при необходимости ещё немного масла и приправ, жарьте, помешивая, ещё несколько минут, пока корочка не станет твёрдой и хрустящей.
- Готовые жареные пельмени подавайте со сметаной, кетчупом или соевым соусом, украсив свежей зеленью при желании.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру