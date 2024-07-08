Нежные творожные вафли: их настолько просто готовить, что справится абсолютно каждый
Творожные вафли: максимально простые и быстрые в приготовлении
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Творожные вафли — вкусное и полезное лакомство, которое чрезвычайно легко приготовить.
Фото: flickr.com by Mack Male, CC BY-SA 2.0
Ингредиенты для приготовления:
- 600 г творога,
- 5 яйц,
- 80 г сливочного масла,
- 300 г рисовой муки,
- 150 мл молока,
- 2 ст. л. сахара,
- 1 ст. л. ванильного сахара,
- 1 пачка разрыхлителя.
Процесс приготовления
- Растопите сливочное масло на медленном огне.
- Взбейте творог блендером до получения однородной массы. Можно также протереть творог через сито.
- Смешайте творог с молоком, растопленным маслом, сахаром и ванильным сахаром.
- Постепенно добавляйте рисовую муку и разрыхлитель, тщательно перемешивая массу.
- Разогрейте вафельницу и выпекайте вафли до золотистой корочки (примерно 2-2,5 минуты). Если вафельницы нет, можно просто жарить вафли на сковороде, как вы поступаете с оладушками.
Подавайте творожные вафли с ягодами, фруктами или мёдом. Приятного аппетита!
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру