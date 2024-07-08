Нежные творожные вафли: их настолько просто готовить, что справится абсолютно каждый

Творожные вафли: максимально простые и быстрые в приготовлении

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Творожные вафли — вкусное и полезное лакомство, которое чрезвычайно легко приготовить.

Фото: flickr.com by Mack Male, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты для приготовления:

600 г творога,

5 яйц,

80 г сливочного масла,

300 г рисовой муки,

150 мл молока,

2 ст. л. сахара,

1 ст. л. ванильного сахара,

1 пачка разрыхлителя.

Процесс приготовления

Растопите сливочное масло на медленном огне. Взбейте творог блендером до получения однородной массы. Можно также протереть творог через сито. Смешайте творог с молоком, растопленным маслом, сахаром и ванильным сахаром. Постепенно добавляйте рисовую муку и разрыхлитель, тщательно перемешивая массу. Разогрейте вафельницу и выпекайте вафли до золотистой корочки (примерно 2-2,5 минуты). Если вафельницы нет, можно просто жарить вафли на сковороде, как вы поступаете с оладушками.

Подавайте творожные вафли с ягодами, фруктами или мёдом. Приятного аппетита!