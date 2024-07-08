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Нежные творожные вафли: их настолько просто готовить, что справится абсолютно каждый

Творожные вафли: максимально простые и быстрые в приготовлении

1:09
Еда

Творожные вафли — вкусное и полезное лакомство, которое чрезвычайно легко приготовить.

Творожные вафли: максимально простые и быстрые в приготовлении
Фото: flickr.com by Mack Male, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты для приготовления:

  • 600 г творога,
  • 5 яйц,
  • 80 г сливочного масла,
  • 300 г рисовой муки,
  • 150 мл молока,
  • 2 ст. л. сахара,
  • 1 ст. л. ванильного сахара,
  • 1 пачка разрыхлителя.

Процесс приготовления

  1. Растопите сливочное масло на медленном огне.
  2. Взбейте творог блендером до получения однородной массы. Можно также протереть творог через сито.
  3. Смешайте творог с молоком, растопленным маслом, сахаром и ванильным сахаром.
  4. Постепенно добавляйте рисовую муку и разрыхлитель, тщательно перемешивая массу.
  5. Разогрейте вафельницу и выпекайте вафли до золотистой корочки (примерно 2-2,5 минуты). Если вафельницы нет, можно просто жарить вафли на сковороде, как вы поступаете с оладушками.

Подавайте творожные вафли с ягодами, фруктами или мёдом. Приятного аппетита!

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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