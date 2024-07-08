Готовим вкусные овощи-гриль: они хороши и сами по себе, и на гарнир к мясу или рыбе

Овощи-гриль: баклажаны, кабачки, помидоры и перцы получаются очень аппетитными

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Сегодня мы хотим поделиться с вами рецептом овощей на гриле, который станет отличным дополнением к вашему летнему меню. Это простое и вкусное блюдо идеально подходит для пикника, семейного ужина или дружеской встречи.

Фото: commons.wikimedia.org by Tiia Monto, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

1 баклажан,

1 кабачок,

2 красных луковицы,

3 болгарских перца,

4 помидора,

4 перца чили,

оливковое масло,

2 чайные ложки хмели-сунели,

2 чайные ложки тимьяна,

свежемолотый перец,

соль.

Приготовление

Нарежьте баклажаны и кабачки кружками толщиной около 1,5-2 сантиметров. Очистите и нарежьте кружками репчатый лук. Разрежьте болгарский перец пополам и удалите сердцевину. Помойте помидоры и перец чили. Смешайте специи, оливковое масло, соль и свежемолотый перец в глубокой миске. Залейте овощи полученной смесью и оставьте мариноваться на 15 минут. Разожгите угли в гриле и выложите овощи на решётку. Готовьте овощи на гриле, периодически переворачивая, в течение 4-5 минут.

Готовые овощи подавайте горячими с любимым мясом или рыбой.