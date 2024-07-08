Готовим вкусные овощи-гриль: они хороши и сами по себе, и на гарнир к мясу или рыбе

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Овощи-гриль: баклажаны, кабачки, помидоры и перцы получаются очень аппетитными

1:18
Еда

Сегодня мы хотим поделиться с вами рецептом овощей на гриле, который станет отличным дополнением к вашему летнему меню. Это простое и вкусное блюдо идеально подходит для пикника, семейного ужина или дружеской встречи.

Овощи-гриль: баклажаны, кабачки, помидоры и перцы получаются очень аппетитными
Фото: commons.wikimedia.org by Tiia Monto, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

  • 1 баклажан,
  • 1 кабачок,
  • 2 красных луковицы,
  • 3 болгарских перца,
  • 4 помидора,
  • 4 перца чили,
  • оливковое масло,
  • 2 чайные ложки хмели-сунели,
  • 2 чайные ложки тимьяна,
  • свежемолотый перец,
  • соль.

Приготовление

  1. Нарежьте баклажаны и кабачки кружками толщиной около 1,5-2 сантиметров.
  2. Очистите и нарежьте кружками репчатый лук.
  3. Разрежьте болгарский перец пополам и удалите сердцевину.
  4. Помойте помидоры и перец чили.
  5. Смешайте специи, оливковое масло, соль и свежемолотый перец в глубокой миске.
  6. Залейте овощи полученной смесью и оставьте мариноваться на 15 минут.
  7. Разожгите угли в гриле и выложите овощи на решётку.
  8. Готовьте овощи на гриле, периодически переворачивая, в течение 4-5 минут.

Готовые овощи подавайте горячими с любимым мясом или рыбой.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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