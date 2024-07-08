Готовим вкусные овощи-гриль: они хороши и сами по себе, и на гарнир к мясу или рыбе

Сегодня мы хотим поделиться с вами рецептом овощей на гриле, который станет отличным дополнением к вашему летнему меню. Это простое и вкусное блюдо идеально подходит для пикника, семейного ужина или дружеской встречи.
Фото: commons.wikimedia.org by Tiia Monto, CC BY-SA 3.0
Ингредиенты:
1 баклажан,
1 кабачок,
2 красных луковицы,
3 болгарских перца,
4 помидора,
4 перца чили,
оливковое масло,
2 чайные ложки хмели-сунели,
2 чайные ложки тимьяна,
свежемолотый перец,
соль.
Приготовление
Нарежьте баклажаны и кабачки кружками толщиной около 1,5-2 сантиметров.
Очистите и нарежьте кружками репчатый лук.
Разрежьте болгарский перец пополам и удалите сердцевину.
Помойте помидоры и перец чили.
Смешайте специи, оливковое масло, соль и свежемолотый перец в глубокой миске.
Залейте овощи полученной смесью и оставьте мариноваться на 15 минут.
Разожгите угли в гриле и выложите овощи на решётку.
Готовьте овощи на гриле, периодически переворачивая, в течение 4-5 минут.
Готовые овощи подавайте горячими с любимым мясом или рыбой.