Салат из помидоров, огурцов и сладкого перца: с малосольными огурчиками он особенно вкусен
Летний салат: в нём глаз и вкус радует почти полный набор сезонных овощей
1:09
Летний салат — это сочетание крупных мясистых помидоров, свежих и малосольных огурцов, репчатого лука, чеснока, жёлтого или красного сладкого перца, укропа, маслин и ножки лука-порея.
Фото: commons.wikimedia.org by Melaad2009, CC BY-SA 4.0
Для приготовления летнего салата вам понадобятся следующие продукты:
- крупные мясистые помидоры — 2 штуки;
- свежие огурцы — 2 штуки;
- малосольные огурцы — 2 штуки;
- луковица — 1 штука;
- долька чеснока — 1 штука;
- жёлтый или красный сладкий перец — 1 штука;
- укроп — 1 большой пучок;
- маслины — 20 штук;
- ножка лука-порея (4–5 см от белой ножки);
- соль;
- молотый чёрный перец;
- растительное масло.
Приготовление
- Все ингредиенты (помидоры, свежие и малосольные огурцы, сладкий перец) нарезаются крупными кусочками, перемешиваются и украшаются маслинами. Лук-порей и репчатый нужно нарезать тоненькими кружками.
- Добавьте к салату мелко нарубленный укроп и чеснок, заправьте растительным маслом (лучше душистым", посолите по вкусу, хорошо перемешайте.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру