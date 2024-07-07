Салат из помидоров, огурцов и сладкого перца: с малосольными огурчиками он особенно вкусен

Летний салат: в нём глаз и вкус радует почти полный набор сезонных овощей

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Летний салат — это сочетание крупных мясистых помидоров, свежих и малосольных огурцов, репчатого лука, чеснока, жёлтого или красного сладкого перца, укропа, маслин и ножки лука-порея.

Фото: commons.wikimedia.org by Melaad2009, CC BY-SA 4.0

Для приготовления летнего салата вам понадобятся следующие продукты:

крупные мясистые помидоры — 2 штуки;

свежие огурцы — 2 штуки;

малосольные огурцы — 2 штуки;

луковица — 1 штука;

долька чеснока — 1 штука;

жёлтый или красный сладкий перец — 1 штука;

укроп — 1 большой пучок;

маслины — 20 штук;

ножка лука-порея (4–5 см от белой ножки);

соль;

молотый чёрный перец;

растительное масло.

Приготовление