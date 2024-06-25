Вкусный напиток с лимоном и имбирём: как правильно приготовить для детокса

Рецепт напитка с лимоном и имбирём для укрепления иммунитета

0:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Это быстрый и простой рецепт детокс-напитка, он идеально подходит для выведения токсинов и укрепления иммунитета. На его приготовление у вас уйдёт около 5 минут.

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Ингредиенты

4 стакана воды

Корень имбиря

1 средний или большой лимон

Приготовление

Промойте, очистите и нарежьте имбирь. Положите его в кувшин, наполненный водой. Оставьте в холодильнике на ночь, чтобы имбирь успел настояться в воде. На следующее утро проверьте, нравится ли вам вкус имбиря. Если напиток слишком крепкий, добавьте ещё воды. По вкусу можно также добавить ещё пару кусочков имбиря. Налейте воду, настоянную на имбире, в стакан, если хотите тёплый напиток, то подогрейте. Добавьте сок одного ломтика лимона и перемешайте. По вкусу можно выжать ещё дольки лимона.