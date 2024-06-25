Джем из бекона: такой соус вы точно не готовили. Удивите гостей

Вы думаете, что перепробовали все мыслимые соусы, однако мы постараемся вас удивить. Приготовьте этот джем из бекона с луком и вустерским соусом — и вы будете в восторге от его вкуса. Неожиданный вариант и для подачи на стол гостям.
Поджарьте на сковороде бекон (около 9 минут). Выньте бекон шумовкой и мелко порежьте. Верните обратно в сковороду. Добавьте лук, готовьте на среднем огне, часто помешивая, пока лук не карамелизируется, около 8 минут. Добавьте сахар, воду, копчёную паприку и вустерский соус, готовьте ещё минуту. Снимите с огня, перелейте смесь миску, остудите, украсьте веточками тимьяна. Можно добавить взбитый козий сыр или сливочный сыр.
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