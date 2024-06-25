Джем из бекона: такой соус вы точно не готовили. Удивите гостей

Джем из бекона: оригинальный соус к любому блюду

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Вы думаете, что перепробовали все мыслимые соусы, однако мы постараемся вас удивить. Приготовьте этот джем из бекона с луком и вустерским соусом — и вы будете в восторге от его вкуса. Неожиданный вариант и для подачи на стол гостям.

Фото: flickr.com by ryan.dowd is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

6 ломтиков бекона, нарезанных

1 чашка нарезанного сладкого лука

3 столовые ложки сахара

1 столовая ложка воды

1 чайная ложка копчёной паприки

1/2 чайной ложки вустерского соуса

Свежий тимьян

Приготовление

Поджарьте на сковороде бекон (около 9 минут). Выньте бекон шумовкой и мелко порежьте. Верните обратно в сковороду. Добавьте лук, готовьте на среднем огне, часто помешивая, пока лук не карамелизируется, около 8 минут. Добавьте сахар, воду, копчёную паприку и вустерский соус, готовьте ещё минуту. Снимите с огня, перелейте смесь миску, остудите, украсьте веточками тимьяна. Можно добавить взбитый козий сыр или сливочный сыр.