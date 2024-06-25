Аппетитные кусочки курицы в маринаде из лайма и специй: обжариваем на сковороде

Эти куриные кусочки с чили и лаймом быстро готовятся, они восхитительны и как самостоятельное блюдо, также их можно подавать с гарниром или добавлять в салат. Каждая порция этого блюда содержит всего 175 калорий.
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Ингредиенты
2 чайные ложки порошка чили
1/2 чайной ложки соли
1/2 чайной ложки чесночного порошка
1/2 чайной ложки лукового порошка
1/2 чайной ложки молотого тмина
1/4 чайной ложки сахара
1/8 чайной ложки кайенского перца
Цедра одного лайма
1 столовая ложка оливкового масла
Полкило куриных грудок без костей и кожи, нарезанных небольшими кусочками
Приготовление
В небольшой тарелке смешайте все приправы: порошок чили, соль, чесночный порошок, луковый порошок, тмин, сахар и кайенский перец. Добавьте цедру лайма и перемешайте.
Сложите нарезанные кусочки курицы в пластиковый пакет, влейте приготовленную приправу. Закройте пакет и встряхните содержимое.
Обжарьте курицу с приправами на сковороде в течение 5–8 минут, помешивая каждые пару минут.