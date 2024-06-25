Аппетитные кусочки курицы в маринаде из лайма и специй: обжариваем на сковороде

Куриный гуляш с чили и лаймом: как приготовить блюдо

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Эти куриные кусочки с чили и лаймом быстро готовятся, они восхитительны и как самостоятельное блюдо, также их можно подавать с гарниром или добавлять в салат. Каждая порция этого блюда содержит всего 175 калорий.

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Ингредиенты

2 чайные ложки порошка чили

1/2 чайной ложки соли

1/2 чайной ложки чесночного порошка

1/2 чайной ложки лукового порошка

1/2 чайной ложки молотого тмина

1/4 чайной ложки сахара

1/8 чайной ложки кайенского перца

Цедра одного лайма

1 столовая ложка оливкового масла

Полкило куриных грудок без костей и кожи, нарезанных небольшими кусочками

Приготовление