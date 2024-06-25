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Шоколадный кекс в кружке: как приготовить вкусный десерт в микроволновке

Кекс в стакане в микроволновке: десерт за 15 минут

1:20
Еда

Кекс в кружке — лучший друг в те дни, когда вам хочется свернуться калачиком на кровати и съесть что-нибудь сладкое. Десерт готовится менее чем за 15 минут, а на вкус он просто фантастический. 

Кекс в стакане в микроволновке: десерт за 15 минут
Фото: Own work by Roozitaa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

  • 3 столовые ложки муки
  • 2 столовые ложки какао-порошка
  • 3 столовые ложки сахарной пудры
  • 1/4 чайной ложки разрыхлителя
  • Щепотка соли
  • 3 столовые ложки обычного молока комнатной температуры
  • 3 столовые ложки несолёного сливочного масла
  • 1/2 чайной ложки ванильного экстракта
  • 3 столовые ложки шоколадной стружки

Приготовление

  1. Возьмите керамическую кружку, которую можно использовать в микроволновой печи, и добавьте в неё муку, какао-порошок, разрыхлитель, соль и сахар. Хорошо перемешайте вилкой.
  2. Добавьте в сухую смесь молоко, ванильный экстракт и сливочное масло и хорошо перемешайте тесто. Обязательно следите за тем, чтобы не было комочков.
  3. Добавьте в смесь шоколадную стружку и поставьте в микроволновую печь на максимальную мощность. Вы увидите, как десерт поднимается. Дайте ему остыть в течение 4–5 минут, а затем добавьте ваш любимый шоколадный сироп, шоколадную стружку или ягоды.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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