Шоколадный кекс в кружке: как приготовить вкусный десерт в микроволновке

Кекс в стакане в микроволновке: десерт за 15 минут

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Кекс в кружке — лучший друг в те дни, когда вам хочется свернуться калачиком на кровати и съесть что-нибудь сладкое. Десерт готовится менее чем за 15 минут, а на вкус он просто фантастический.

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Ингредиенты

3 столовые ложки муки

2 столовые ложки какао-порошка

3 столовые ложки сахарной пудры

1/4 чайной ложки разрыхлителя

Щепотка соли

3 столовые ложки обычного молока комнатной температуры

3 столовые ложки несолёного сливочного масла

1/2 чайной ложки ванильного экстракта

3 столовые ложки шоколадной стружки

Приготовление