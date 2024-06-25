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Сэндвич с огурцом и маслом: очень простой вариант для быстрого перекуса

Сэндвичи с огурцом: когда нет времени готовить

0:54
Еда

Хочется перекусить, но нет времени готовить? Эти простые бутерброды с огурцом делаются очень быстро.

Сэндвичи с огурцом: когда нет времени готовить
Фото: Wikipedia by Muu-karhu is licensed under CC BY-SA 3.0

Вы также можете проявить творческий подход и попробовать бриошь. Мы уверены, что сэндвичи станут ещё более сладкими и маслянистыми.

Ингредиенты

  • 4 ломтика белого хлеба
  • 1/2 длинного огурца
  • 2 столовые ложки несолёного размягчённого сливочного масла
  • 1 чайная ложка лимонного сока
  • Соль и чёрный перец по вкусу

Приготовление

Вымойте и очистите огурец. Нарежьте тонкими ломтиками. Смажьте сливочным маслом ломтики хлеба. Выложите на них огурцы. По желанию можно добавить немного лимонного сока. Посыпьте ломтики огурца солью и перцем. Накройте оставшимися намазанными маслом ломтиками, чтобы получился бутерброд.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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