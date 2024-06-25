Сэндвич с огурцом и маслом: очень простой вариант для быстрого перекуса

Сэндвичи с огурцом: когда нет времени готовить

0:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Хочется перекусить, но нет времени готовить? Эти простые бутерброды с огурцом делаются очень быстро.

Фото: Wikipedia by Muu-karhu is licensed under CC BY-SA 3.0

Вы также можете проявить творческий подход и попробовать бриошь. Мы уверены, что сэндвичи станут ещё более сладкими и маслянистыми.

Ингредиенты

4 ломтика белого хлеба

1/2 длинного огурца

2 столовые ложки несолёного размягчённого сливочного масла

1 чайная ложка лимонного сока

Соль и чёрный перец по вкусу

Приготовление

Вымойте и очистите огурец. Нарежьте тонкими ломтиками. Смажьте сливочным маслом ломтики хлеба. Выложите на них огурцы. По желанию можно добавить немного лимонного сока. Посыпьте ломтики огурца солью и перцем. Накройте оставшимися намазанными маслом ломтиками, чтобы получился бутерброд.