Сэндвич с огурцом и маслом: очень простой вариант для быстрого перекуса

Хочется перекусить, но нет времени готовить? Эти простые бутерброды с огурцом делаются очень быстро.
Вы также можете проявить творческий подход и попробовать бриошь. Мы уверены, что сэндвичи станут ещё более сладкими и маслянистыми.
Вымойте и очистите огурец. Нарежьте тонкими ломтиками. Смажьте сливочным маслом ломтики хлеба. Выложите на них огурцы. По желанию можно добавить немного лимонного сока. Посыпьте ломтики огурца солью и перцем. Накройте оставшимися намазанными маслом ломтиками, чтобы получился бутерброд.
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