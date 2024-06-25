Пирог с финиками и грецкими орехами: вкусный и быстрый рецепт

Пирог с финиками получается слегка влажным, с ненавязчивой сладостью, он станет более здоровой альтернативой пирожным с кремом. Гликемический индекс фиников (42) ниже, чем у глюкозы (103), мёда (61) или сахарозы (65). Идеальный вариант для диабетиков или людей, сидящих на диете.
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Ингредиенты
1,5 стакана фиников без косточек
1,5 стакана муки для выпечки
150 мл горячей воды
1/2 стакана сахара
75 г сливочного масла
2/3 стакана измельчённых грецких орехов
1/2 чайной ложки соды
1 яйцо
Приготовление
Разогрейте духовку до 180 градусов, смажьте маслом форму для выпечки.
Добавьте к финикам в миске соду, залейте кипятком и отставьте в сторону.
В большой миске взбейте сахар и масло миксером. Разбейте в эту смесь яйцо. Добавьте орехи и ещё раз перемешайте.