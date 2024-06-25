Пирог с финиками и грецкими орехами: вкусный и быстрый рецепт

Готовим влажный пирог с финиками

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Пирог с финиками получается слегка влажным, с ненавязчивой сладостью, он станет более здоровой альтернативой пирожным с кремом. Гликемический индекс фиников (42) ниже, чем у глюкозы (103), мёда (61) или сахарозы (65). Идеальный вариант для диабетиков или людей, сидящих на диете.

Фото: flickr.com by Johan Bryggare is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

1,5 стакана фиников без косточек

1,5 стакана муки для выпечки

150 мл горячей воды

1/2 стакана сахара

75 г сливочного масла

2/3 стакана измельчённых грецких орехов

1/2 чайной ложки соды

1 яйцо

Приготовление