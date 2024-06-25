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Пирог с финиками и грецкими орехами: вкусный и быстрый рецепт

Готовим влажный пирог с финиками

1:12
Еда

Пирог с финиками получается слегка влажным, с ненавязчивой сладостью, он станет более здоровой альтернативой пирожным с кремом. Гликемический индекс фиников (42) ниже, чем у глюкозы (103), мёда (61) или сахарозы (65). Идеальный вариант для диабетиков или людей, сидящих на диете.

Готовим влажный пирог с финиками
Фото: flickr.com by Johan Bryggare is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 1,5 стакана фиников без косточек
  • 1,5 стакана муки для выпечки
  • 150 мл горячей воды
  • 1/2 стакана сахара
  • 75 г сливочного масла
  • 2/3 стакана измельчённых грецких орехов
  • 1/2 чайной ложки соды
  • 1 яйцо

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов, смажьте маслом форму для выпечки.
  2. Добавьте к финикам в миске соду, залейте кипятком и отставьте в сторону.
  3. В большой миске взбейте сахар и масло миксером. Разбейте в эту смесь яйцо. Добавьте орехи и ещё раз перемешайте.
  4. Добавьте муку в смесь.
  5. Выпекайте в духовке около 1 часа 15 минут.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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