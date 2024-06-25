Грибы с овощами и душистыми травами, украшенные яйцами-пашот: вкусный ужин
Грибы с овощами и яйцами-пашот: как вкусно приготовить
1:00
Это питательное блюдо идеально подходит для позднего завтрака. Грибы, как и яйца, являются хорошим источником витамина D и цинка. На приготовление у вас уйдёт около 30 минут.
Фото: commons.wikimedia.org by böhringer friedrich is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic
Ингредиенты
- 1,5 столовой ложки рапсового масла
- 1 столовая ложка тимьяна
- 1 чайная ложка копчёной паприки
- 4 чайные ложки смеси семян
- 2 больших яйца
- 2 большие луковицы, нарезанные ломтиками
- 500 г свежих помидоров, нарезанных
- 500 г грибов
Приготовление
- Нагрейте масло на сковороде, затем обжарьте лук в течение 5 минут.
- Добавьте грибы и тимьян. Готовьте ещё 5 минут.
- Добавьте помидоры и перец. Накройте сковороду и готовьте 5 минут.
- Добавьте смесь семян.
- Переложите грибы с овощами на тарелку.
- Отварите яйца-пашот, затем положите их поверх грибов.
Оперативные новости
Присоединяйся к Pravda.Ru