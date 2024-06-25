Грибы с овощами и душистыми травами, украшенные яйцами-пашот: вкусный ужин

Грибы с овощами и яйцами-пашот: как вкусно приготовить

1:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Это питательное блюдо идеально подходит для позднего завтрака. Грибы, как и яйца, являются хорошим источником витамина D и цинка. На приготовление у вас уйдёт около 30 минут.

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Ингредиенты

1,5 столовой ложки рапсового масла

1 столовая ложка тимьяна

1 чайная ложка копчёной паприки

4 чайные ложки смеси семян

2 больших яйца

2 большие луковицы, нарезанные ломтиками

500 г свежих помидоров, нарезанных

500 г грибов

Приготовление