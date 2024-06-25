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Приготовьте фрикадельки из чечевицы, киноа, семян конопли и трав

Фрикадельки из чечевицы, киноа и семян конопли: для разгрузочных дней

1:16
Еда

Эти растительные "фрикадельки" отлично подходят для разгрузочных дней. Они готовятся из чечевицы, киноа, семян конопли, льна и трав. Более полезный и низкокалорийный вариант для тех, кто худеет.

Фрикадельки из чечевицы, киноа и семян конопли: для разгрузочных дней
Фото: Own work by Vladimirf7 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

  • 1 чашка варёной красной чечевицы
  • 1/2 стакана варёной киноа
  • 3 столовые ложки сушёных помидоров, нарезанных
  • 1 столовая ложка молотых семян льна
  • 2-3 столовые ложки очищенных семян конопли
  • 1 столовая ложка овсяной муки
  • 1 столовая ложка дрожжей
  • 1 чайная ложка свежего орегано
  • 1/2 чайной ложки измельчённого чеснока
  • 1/2 чайной ложки измельчённого лука
  • 1/4 чайной ложки морской соли
  • 1/8 чайной ложки молотого чёрного перца
  • 1/2-3/4 стакана панировочных сухарей

Приготовление

В кухонном комбайне смешайте все ингредиенты, кроме панировочных сухарей. Столовой ложкой зачерпните смесь и сформируйте шарики. Обваляйте каждый шарик в панировочных сухарях. Запеките в духовке при 200 градусах или обжарьте на сковороде. Подавайте с макаронами или картофельным пюре.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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