Приготовьте фрикадельки из чечевицы, киноа, семян конопли и трав

Фрикадельки из чечевицы, киноа и семян конопли: для разгрузочных дней

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Эти растительные "фрикадельки" отлично подходят для разгрузочных дней. Они готовятся из чечевицы, киноа, семян конопли, льна и трав. Более полезный и низкокалорийный вариант для тех, кто худеет.

Фото: Own work by Vladimirf7 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

1 чашка варёной красной чечевицы

1/2 стакана варёной киноа

3 столовые ложки сушёных помидоров, нарезанных

1 столовая ложка молотых семян льна

2-3 столовые ложки очищенных семян конопли

1 столовая ложка овсяной муки

1 столовая ложка дрожжей

1 чайная ложка свежего орегано

1/2 чайной ложки измельчённого чеснока

1/2 чайной ложки измельчённого лука

1/4 чайной ложки морской соли

1/8 чайной ложки молотого чёрного перца

1/2-3/4 стакана панировочных сухарей

Приготовление

В кухонном комбайне смешайте все ингредиенты, кроме панировочных сухарей. Столовой ложкой зачерпните смесь и сформируйте шарики. Обваляйте каждый шарик в панировочных сухарях. Запеките в духовке при 200 градусах или обжарьте на сковороде. Подавайте с макаронами или картофельным пюре.