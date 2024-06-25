Приготовьте фрикадельки из чечевицы, киноа, семян конопли и трав

Эти растительные "фрикадельки" отлично подходят для разгрузочных дней. Они готовятся из чечевицы, киноа, семян конопли, льна и трав. Более полезный и низкокалорийный вариант для тех, кто худеет.
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Ингредиенты
1 чашка варёной красной чечевицы
1/2 стакана варёной киноа
3 столовые ложки сушёных помидоров, нарезанных
1 столовая ложка молотых семян льна
2-3 столовые ложки очищенных семян конопли
1 столовая ложка овсяной муки
1 столовая ложка дрожжей
1 чайная ложка свежего орегано
1/2 чайной ложки измельчённого чеснока
1/2 чайной ложки измельчённого лука
1/4 чайной ложки морской соли
1/8 чайной ложки молотого чёрного перца
1/2-3/4 стакана панировочных сухарей
Приготовление
В кухонном комбайне смешайте все ингредиенты, кроме панировочных сухарей. Столовой ложкой зачерпните смесь и сформируйте шарики. Обваляйте каждый шарик в панировочных сухарях. Запеките в духовке при 200 градусах или обжарьте на сковороде. Подавайте с макаронами или картофельным пюре.