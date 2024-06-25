Главные признаки настоящего кваса в магазине: ГОСТ, "Знак качества", правильный состав

Замглавы "Руспродсоюза" Леонов: купить в магазине натуральный квас — вполне реально

2:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие россияне настроены по отношению к магазинному квасу довольно скептически: с таким сроком хранения — скорее всего, сплошная химия. Заместитель председателя правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов развеял это предубеждение.

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Купить в магазине натуральный квас — вполне реально, заверил он в разговоре с Pravda.Ru. "Это нам демонстрируют итоги последних исследований Роскачества, на которые мы советуем опираться всем потребителям", — пояснил эксперт.

"Самый простой совет — находите и приобретайте в магазине квас, отмеченный российским "Знаком качества". Это означает, что он проверен в независимой лаборатории и производителю такого напитка можно доверять", — посоветовал он.

"Настоящий квас изготавливается по ГОСТ 31494-2012 из квасного сусла, получаемого из зернового сырья или продуктов его переработки, с добавлением сахара, дрожжей и молочнокислых бактерий", — добавил специалист.

В составе напитка не должно быть искусственных ароматизаторов и красителей, консервантов и подсластителей. Но возможно добавление молочной или лимонной кислот при упрощённой технологии производства. Допустимы также фруктово-ягодное, овощное и другое растительное сырье и продукты его переработки, мёд и продукты пчеловодства, вода, соль и пищевые добавки.

Маркировка "нефильтрованный" означает, что квас не подвергался фильтрованию, сепарированию и пастеризации. Он полезнее и не рассчитан на длительное хранение. Такой квас может быть неосветлённым — мутным и с осадком, и осветлённым — мутноватым, но без осадка.

Для увеличения срока хранения продукт может быть подвергнут пастеризации — тепловой обработке, или холодной стерилизации — обеспложивающему фильтрованию. "Пастеризованный квас может храниться до года при комнатной температуре. Но после того как квас открыт, хранить его нужно в холодильнике и выпить в течение нескольких дней. Непастеризованный квас имеет короткий срок годности — до одного месяца и должен храниться в холодильнике", — уточнил Леонов.