Грузинский томатный суп-пюре: украсьте его обжаренными баклажанами и свежей зеленью
Томатный грузинский суп: яркий, сочный и лёгкий, идеальный для лета
1:24
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08.07.2024 01:05
Сегодня мы хотим поделиться с вами рецептом грузинского
томатного супа, который станет настоящим открытием для любителей вкусных и сытных блюд.
Фото: commons.wikimedia.org by Neil Conway, CC BY 2.0
Этот суп готовится быстро и легко, а его ингредиенты доступны в любом магазине. Попробуйте приготовить его и убедитесь в том, что грузинская кухня может быть вкусной и разнообразной!
Ингредиенты:
1 кг помидоров;
400 г красного болгарского перца;
100 г огурцов;
2 г красного острого перца;
10 г чеснока;
10 мл оливкового масла,
соль
Приготовление
Помидоры обдайте кипятком, очистите от кожуры, нарежьте кубиками и переложите в блендер.
Перец, огурцы нарежьте кубиками и переложите к помидорам в блендер.
Добавьте соль, острый перец, оливковое масло, чеснок и взбейте до однородной массы. Готовую основу перелейте в тарелки и приступайте к подготовке украшения.
Баклажан нарежьте кубиками, слегка подсолите, обваляйте в кукурузном крахмале и обжарьте на раскалённом масле в течение 2-3 минут.
Обжаренные баклажаны переложите на салфетку, чтобы лишнее масло стекло, и выложите сверху на суп.
Украсьте свежей зеленью (кинзой, петрушкой, базиликом, тархуном).
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру