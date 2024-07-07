Грузинский томатный суп-пюре: украсьте его обжаренными баклажанами и свежей зеленью

Томатный грузинский суп: яркий, сочный и лёгкий, идеальный для лета

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Сегодня мы хотим поделиться с вами рецептом грузинского томатного супа, который станет настоящим открытием для любителей вкусных и сытных блюд.

Фото: commons.wikimedia.org by Neil Conway, CC BY 2.0

Этот суп готовится быстро и легко, а его ингредиенты доступны в любом магазине. Попробуйте приготовить его и убедитесь в том, что грузинская кухня может быть вкусной и разнообразной!

Ингредиенты:

1 кг помидоров;

400 г красного болгарского перца;

100 г огурцов;

2 г красного острого перца;

10 г чеснока;

10 мл оливкового масла,

соль

Приготовление