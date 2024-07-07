Отбивные из свинины в остром маринаде: зажарьте их после маринования в панировке
Свиные отбивные в остром маринаде: отличная идея для летнего семейного ужина
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08.07.2024 00:02
Свиные отбивные в ароматном маринаде несложно готовить, а получается блюдо таким вкусным, что его можно подать на любое торжество, а не только на обычный ужин.
Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill, CC BY-SA 2.0
Ингредиенты:
3 столовые ложки соевого соуса;
1 чайная ложка мёда;
0,5 чайной ложки молотой корицы;
щепотка чёрного свежемолотого перца;
1 чайная ложка сушёного чеснока (или 1 зубчик свежего).
Приготовление
В глубокой посуде смешайте соевый соус, мёд, корицу и сушёный чеснок (или измельчённый свежий чеснок).
Добавьте свежемолотый перец и тщательно перемешайте до однородной консистенции. Убедитесь, что мёд полностью растворился.
Поместите мясо, нарезанное на отбивные и отбитое молоточком, в маринад. Оставьте мясо мариноваться примерно на 1,5 часа.
Перед жаркой слегка стряхните мясо от маринада и обваляйте его в муке, сухарях, яйце или смеси крахмала и кунжута.
Жарьте мясо на растительном масле на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон (около 3–4 минут на каждую сторону).
Подавайте нежные и сочные отбивные из свинины в ароматном маринаде с любимым гарниром и наслаждайтесь неповторимым вкусом!
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру