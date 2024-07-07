Отбивные из свинины в остром маринаде: зажарьте их после маринования в панировке

Свиные отбивные в остром маринаде: отличная идея для летнего семейного ужина

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Свиные отбивные в ароматном маринаде несложно готовить, а получается блюдо таким вкусным, что его можно подать на любое торжество, а не только на обычный ужин.

Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

3 столовые ложки соевого соуса;

1 чайная ложка мёда;

0,5 чайной ложки молотой корицы;

щепотка чёрного свежемолотого перца;

1 чайная ложка сушёного чеснока (или 1 зубчик свежего).

Приготовление

В глубокой посуде смешайте соевый соус, мёд, корицу и сушёный чеснок (или измельчённый свежий чеснок). Добавьте свежемолотый перец и тщательно перемешайте до однородной консистенции. Убедитесь, что мёд полностью растворился. Поместите мясо, нарезанное на отбивные и отбитое молоточком, в маринад. Оставьте мясо мариноваться примерно на 1,5 часа. Перед жаркой слегка стряхните мясо от маринада и обваляйте его в муке, сухарях, яйце или смеси крахмала и кунжута. Жарьте мясо на растительном масле на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон (около 3–4 минут на каждую сторону).

Подавайте нежные и сочные отбивные из свинины в ароматном маринаде с любимым гарниром и наслаждайтесь неповторимым вкусом!