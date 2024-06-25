Готовим быстрый завтрак: тост с жареной брокколи, чесноком и рикоттой

Тост с брокколи, чесноком и рикоттой: закуска на завтрак

Тост с брокколи, чесноком и рикоттой — восхитительная закуска, которую смело можно приготовить на завтрак.

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Ингредиенты

12 ломтиков багета

1 кочан брокколи

1 головка чеснока, разделённые зубчики

1,5 стакана свежего сыра рикотта

6 столовых ложек оливкового масла

1 столовая ложка мёда

1 столовая ложка белого винного уксуса

1/2 чайной ложки измельчённых хлопьев красного перца

Соль и чёрный перец

Приготовление