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Готовим быстрый завтрак: тост с жареной брокколи, чесноком и рикоттой

Тост с брокколи, чесноком и рикоттой: закуска на завтрак

Еда

Тост с брокколи, чесноком и рикоттой — восхитительная закуска, которую смело можно приготовить на завтрак.

Тост с брокколи, чесноком и рикоттой: закуска на завтрак
Фото: commons.wikimedia.org by Vegan Feast Catering is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 12 ломтиков багета
  • 1 кочан брокколи
  • 1 головка чеснока, разделённые зубчики
  • 1,5 стакана свежего сыра рикотта
  • 6 столовых ложек оливкового масла
  • 1 столовая ложка мёда
  • 1 столовая ложка белого винного уксуса
  • 1/2 чайной ложки измельчённых хлопьев красного перца
  • Соль и чёрный перец

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов.
  2. Положите ломтики хлеба на противень с бортиками и сбрызните их 2 столовыми ложками оливкового масла. Положите нарезанную брокколи и зубчики чеснока на другой противень с бортиками и сбрызните их оставшимся оливковым маслом. Посолите. Запекайте хлеб 10-12 минут, пока он не станет хрустящим. Запекайте брокколи и чеснок в течение 25-30 минут.
  3. В небольшой миске смешайте белый винный уксус, измельчённые хлопья красного перца и мёд.
  4. Смешайте сыр рикотта и раздавленный чеснок, затем приправьте солью и молотым чёрным перцем.
  5. Намажьте тосты сыром рикотта и чесночной пастой, затем выложите сверху кусочки жареной брокколи. Полейте уксусной заправкой и подавайте.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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