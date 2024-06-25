Готовим быстрый завтрак: тост с жареной брокколи, чесноком и рикоттой

Тост с брокколи, чесноком и рикоттой — восхитительная закуска, которую смело можно приготовить на завтрак.
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Ингредиенты
12 ломтиков багета
1 кочан брокколи
1 головка чеснока, разделённые зубчики
1,5 стакана свежего сыра рикотта
6 столовых ложек оливкового масла
1 столовая ложка мёда
1 столовая ложка белого винного уксуса
1/2 чайной ложки измельчённых хлопьев красного перца
Соль и чёрный перец
Приготовление
Разогрейте духовку до 200 градусов.
Положите ломтики хлеба на противень с бортиками и сбрызните их 2 столовыми ложками оливкового масла. Положите нарезанную брокколи и зубчики чеснока на другой противень с бортиками и сбрызните их оставшимся оливковым маслом. Посолите. Запекайте хлеб 10-12 минут, пока он не станет хрустящим. Запекайте брокколи и чеснок в течение 25-30 минут.
В небольшой миске смешайте белый винный уксус, измельчённые хлопья красного перца и мёд.
Смешайте сыр рикотта и раздавленный чеснок, затем приправьте солью и молотым чёрным перцем.
Намажьте тосты сыром рикотта и чесночной пастой, затем выложите сверху кусочки жареной брокколи. Полейте уксусной заправкой и подавайте.