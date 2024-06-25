Готовим кашу в мультиварке из овсянки и ячменной крупы с ванилью и корицей

Полезная каша из овсянки и ячменной крупы в мультиварке: смешал, и готово

0:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Начните утро с этой сытной цельнозерновой каши. Это блюдо лучше всего готовить накануне вечером, чтобы сократить время на приготовление утром.

Фото: commons.wikimedia.org by Rachel Hathaway is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

4,5 стакана воды

3/4 стакана овсяных хлопьев

3/4 стакана ячменной крупы

1/2 стакана молотых овсяных хлопьев или панировочных сухарей

3 столовые ложки сахара

1 чайная ложка ванильного экстракта

1 палочка корицы

Соль

Свежие фрукты и орехи

Приготовление

Смешайте все ингредиенты в мультиварке. Накройте крышкой и оставьте минимум на 8 часов или на ночь. Утром включите мультиварку на максимальную мощность и готовьте 2 часа. Разлейте кашу по тарелкам и добавьте молоко, свежие фрукты или орехи.