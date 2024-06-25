Готовим кашу в мультиварке из овсянки и ячменной крупы с ванилью и корицей

Начните утро с этой сытной цельнозерновой каши. Это блюдо лучше всего готовить накануне вечером, чтобы сократить время на приготовление утром.
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Ингредиенты
4,5 стакана воды
3/4 стакана овсяных хлопьев
3/4 стакана ячменной крупы
1/2 стакана молотых овсяных хлопьев или панировочных сухарей
3 столовые ложки сахара
1 чайная ложка ванильного экстракта
1 палочка корицы
Соль
Свежие фрукты и орехи
Приготовление
Смешайте все ингредиенты в мультиварке. Накройте крышкой и оставьте минимум на 8 часов или на ночь. Утром включите мультиварку на максимальную мощность и готовьте 2 часа. Разлейте кашу по тарелкам и добавьте молоко, свежие фрукты или орехи.