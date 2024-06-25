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Готовим кашу в мультиварке из овсянки и ячменной крупы с ванилью и корицей

Полезная каша из овсянки и ячменной крупы в мультиварке: смешал, и готово

0:52
Еда

Начните утро с этой сытной цельнозерновой каши. Это блюдо лучше всего готовить накануне вечером, чтобы сократить время на приготовление утром. 

Полезная каша из овсянки и ячменной крупы в мультиварке: смешал, и готово
Фото: commons.wikimedia.org by Rachel Hathaway is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 4,5 стакана воды
  • 3/4 стакана овсяных хлопьев
  • 3/4 стакана ячменной крупы
  • 1/2 стакана молотых овсяных хлопьев или панировочных сухарей
  • 3 столовые ложки сахара
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта
  • 1 палочка корицы
  • Соль
  • Свежие фрукты и орехи

Приготовление

Смешайте все ингредиенты в мультиварке. Накройте крышкой и оставьте минимум на 8 часов или на ночь. Утром включите мультиварку на максимальную мощность и готовьте 2 часа. Разлейте кашу по тарелкам и добавьте молоко, свежие фрукты или орехи.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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