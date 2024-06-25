Приготовьте на гарнир салат с зелёным горошком, чили, чесноком и мятой

Салат с зелёным горошком, чесноком и мятой: когда хочется чего-то лёгкого

0:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Не хватает времени на приготовление гарнира? Просто бросьте в сковороду пару горошин, немного перца чили и горсть мяты, и салат получится восхитительным. На этот салат уйдёт всего 5 минут.

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Ингредиенты

1 лук-шалот, нарезанный

1 натёртый зубчик чеснока

1 красный перец чили, нарезанный ломтиками

2 стакана зелёного горошка

1/4 стакана несолёного сливочного масла

Листья мяты

Приготовление