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Приготовьте на гарнир салат с зелёным горошком, чили, чесноком и мятой

Салат с зелёным горошком, чесноком и мятой: когда хочется чего-то лёгкого

0:48
Еда

Не хватает времени на приготовление гарнира? Просто бросьте в сковороду пару горошин, немного перца чили и горсть мяты, и салат получится восхитительным. На этот салат уйдёт всего 5 минут.

Салат с зелёным горошком, чесноком и мятой: когда хочется чего-то лёгкого
Фото: commons.wikimedia.org by Daderot is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

  • 1 лук-шалот, нарезанный
  • 1 натёртый зубчик чеснока
  • 1 красный перец чили, нарезанный ломтиками
  • 2 стакана зелёного горошка
  • 1/4 стакана несолёного сливочного масла
  • Листья мяты

Приготовление

  1. Растопите сливочное масло на сковороде. Добавьте лук-шалот и готовьте 1 минуту.
  2. Добавьте чеснок и перец чили и готовьте ещё 1 минуту, затем добавьте горошек. Готовьте. 
  3. Снимите с огня и добавьте мяту, приправьте солью и перцем.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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