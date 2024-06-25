Приготовьте на гарнир салат с зелёным горошком, чили, чесноком и мятой
Салат с зелёным горошком, чесноком и мятой: когда хочется чего-то лёгкого
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Не хватает времени на приготовление гарнира? Просто бросьте в сковороду пару горошин, немного перца чили и горсть мяты, и салат получится восхитительным. На этот салат уйдёт всего 5 минут.
Фото: commons.wikimedia.org by Daderot is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Ингредиенты
- 1 лук-шалот, нарезанный
- 1 натёртый зубчик чеснока
- 1 красный перец чили, нарезанный ломтиками
- 2 стакана зелёного горошка
- 1/4 стакана несолёного сливочного масла
- Листья мяты
Приготовление
- Растопите сливочное масло на сковороде. Добавьте лук-шалот и готовьте 1 минуту.
- Добавьте чеснок и перец чили и готовьте ещё 1 минуту, затем добавьте горошек. Готовьте.
- Снимите с огня и добавьте мяту, приправьте солью и перцем.
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