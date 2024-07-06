Киш с горбушей: необычное сочетание рыбной консервы с цветной капустой

Киш с консервированной горбушей: вкусный и при этом недорогой пирог

1:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Киш с горбушей - изысканный пирог, который легко приготовить дома, и получится это совсем недорого.

Фото: commons.wikimedia.org by Katrin Gilger, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

горбуша натуральная — 1,5 банки (350 г);

твёрдый сыр — 100 г;

сливки 10 % — 200 мл;

яйца — 2 шт.;

соль, перец, зелёный лук.

Для теста:

сливочное масло холодное — 150 г;

мука — 260 г;

яйцо — 1 шт.;

сметана — 1 ст. л.

Приготовление