Киш с горбушей: необычное сочетание рыбной консервы с цветной капустой

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Киш с консервированной горбушей: вкусный и при этом недорогой пирог

1:56
Еда

Киш с горбушей - изысканный пирог, который легко приготовить дома, и получится это совсем недорого.

Киш с консервированной горбушей: вкусный и при этом недорогой пирог
Фото: commons.wikimedia.org by Katrin Gilger, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

  • горбуша натуральная — 1,5 банки (350 г);
  • твёрдый сыр — 100 г;
  • сливки 10 % — 200 мл;
  • яйца — 2 шт.;
  • соль, перец, зелёный лук.

Для теста:

  • сливочное масло холодное — 150 г;
  • мука — 260 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сметана — 1 ст. л.

Приготовление

  1. Приготовьте песочное тесто: смешайте муку со щепоткой соли, выложите нарезанное кубиками масло, порубите масло с мукой в крошку. Добавьте яйцо и перемешайте. Если тесто рассыпается, добавьте сметану и снова перемешайте. Замесите тесто, скатайте его в шар и уберите на час в холодильник.
  2. Охлаждённое тесто равномерно распределите по дну и стенкам формы для запекания диаметром 25-28 см. Накройте бумагой для выпечки и насыпьте горсть фасоли. Выпекайте основу для пирога 15 минут при температуре 180 °C.
  3. Приготовьте начинку: натрите сыр на тёрке, откройте консервированную горбушу и слейте жидкость.
  4. Сделайте заливку: взбейте 2 яйца со щепоткой соли и свежемолотого перца, влейте сливки и взбейте блендером.
  5. Достаньте основу из духовки, уберите бумагу и фасоль. Сформируйте первый слой пирога из половины натёртого сыра. Второй слой — рыба, третий — снова сыр.
  6. Залейте пирог тщательно перемешанной заливкой и отправьте в духовку ещё на 35-40 минут при температуре 180 °C.
  7. Украсьте пирог нашинкованным зелёным луком в середине выпечки.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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