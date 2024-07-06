Киш с горбушей: необычное сочетание рыбной консервы с цветной капустой

Киш с горбушей - изысканный пирог, который легко приготовить дома, и получится это совсем недорого.
Фото: commons.wikimedia.org by Katrin Gilger, CC BY-SA 2.0
Ингредиенты:
горбуша натуральная — 1,5 банки (350 г);
твёрдый сыр — 100 г;
сливки 10 % — 200 мл;
яйца — 2 шт.;
соль, перец, зелёный лук.
Для теста:
сливочное масло холодное — 150 г;
мука — 260 г;
яйцо — 1 шт.;
сметана — 1 ст. л.
Приготовление
Приготовьте песочное тесто: смешайте муку со щепоткой соли, выложите нарезанное кубиками масло, порубите масло с мукой в крошку. Добавьте яйцо и перемешайте. Если тесто рассыпается, добавьте сметану и снова перемешайте. Замесите тесто, скатайте его в шар и уберите на час в холодильник.
Охлаждённое тесто равномерно распределите по дну и стенкам формы для запекания диаметром 25-28 см. Накройте бумагой для выпечки и насыпьте горсть фасоли. Выпекайте основу для пирога 15 минут при температуре 180 °C.
Приготовьте начинку: натрите сыр на тёрке, откройте консервированную горбушу и слейте жидкость.
Сделайте заливку: взбейте 2 яйца со щепоткой соли и свежемолотого перца, влейте сливки и взбейте блендером.
Достаньте основу из духовки, уберите бумагу и фасоль. Сформируйте первый слой пирога из половины натёртого сыра. Второй слой — рыба, третий — снова сыр.
Залейте пирог тщательно перемешанной заливкой и отправьте в духовку ещё на 35-40 минут при температуре 180 °C.
Украсьте пирог нашинкованным зелёным луком в середине выпечки.