Сорбет из манго: приготовить очень легко всего из 3 ингредиентов

Как приготовить сорбет из манго

0:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Ищете идеальное летнее лакомство? Предлагаем вам приготовить дома сорбет из манго, идеальный вариант для тех, кто не включает в меню молочные продукты.

Фото: commons.wikimedia.org by Zantastik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

2 очищенных и нарезанных кубиками манго

1 чашка сиропа

1 сок лайма

Мёд по желанию

Приготовление

Заморозьте очищенные и нарезанные кубиками манго на пару часов. Затем взбейте в блендере. Добавьте сок лайма, сироп, если нет сиропа, то можно добавить мёд. Переложите получившееся пюре в ёмкость, подходящую для заморозки. Заморозьте в морозилке 4–8 часов. Эту смесь желательно слегка взбивать каждые пару часов, чтобы избежать образования льда и обеспечить более гладкую текстуру. При подаче украсьте сорбет веточкой мяты.