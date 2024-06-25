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Сорбет из манго: приготовить очень легко всего из 3 ингредиентов

Как приготовить сорбет из манго

0:52
Еда

Ищете идеальное летнее лакомство? Предлагаем вам приготовить дома сорбет из манго, идеальный вариант для тех, кто не включает в меню молочные продукты.

Как приготовить сорбет из манго
Фото: commons.wikimedia.org by Zantastik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

  • 2 очищенных и нарезанных кубиками манго
  • 1 чашка сиропа
  • 1 сок лайма
  • Мёд по желанию

Приготовление

Заморозьте очищенные и нарезанные кубиками манго на пару часов. Затем взбейте в блендере. Добавьте сок лайма, сироп, если нет сиропа, то можно добавить мёд. Переложите получившееся пюре в ёмкость, подходящую для заморозки. Заморозьте в морозилке 4–8 часов. Эту смесь желательно слегка взбивать каждые пару часов, чтобы избежать образования льда и обеспечить более гладкую текстуру. При подаче украсьте сорбет веточкой мяты.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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