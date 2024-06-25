Сорбет из манго: приготовить очень легко всего из 3 ингредиентов

Ищете идеальное летнее лакомство? Предлагаем вам приготовить дома сорбет из манго, идеальный вариант для тех, кто не включает в меню молочные продукты.
Заморозьте очищенные и нарезанные кубиками манго на пару часов. Затем взбейте в блендере. Добавьте сок лайма, сироп, если нет сиропа, то можно добавить мёд. Переложите получившееся пюре в ёмкость, подходящую для заморозки. Заморозьте в морозилке 4–8 часов. Эту смесь желательно слегка взбивать каждые пару часов, чтобы избежать образования льда и обеспечить более гладкую текстуру. При подаче украсьте сорбет веточкой мяты.
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