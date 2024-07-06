Запеканка из кабачков с брынзой и зеленью: понравится даже убеждённым мясоедам

Запеканка из кабачков с брынзой и зеленью: сытно и вкусно даже без мяса

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Запеканка из кабачков с брынзой и зеленью — это вкусное и лёгкое блюдо, которое придётся по вкусу даже тем, кто не очень любит овощи. Молодые кабачки пропитываются сливочным соусом и становятся мягкими и нежными.

Фото: commons.wikimedia.org by Jacek Halicki, CC BY-SA 4.0

Для приготовления запеканки вам понадобятся следующие ингредиенты:

3 небольших кабачка;

50 грамм сливочного масла;

2 столовые ложки муки;

1 стакан молока;

2 яйца;

соль и чёрный молотый перец по вкусу;

1 пучок петрушки;

1 пучок базилика;

200 грамм брынзы;

100 грамм твёрдого сыра;

подсолнечное масло для смазывания формы.

Процесс приготовления