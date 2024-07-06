Запеканка из кабачков с брынзой и зеленью: понравится даже убеждённым мясоедам

Запеканка из кабачков с брынзой и зеленью — это вкусное и лёгкое блюдо, которое придётся по вкусу даже тем, кто не очень любит овощи. Молодые кабачки пропитываются сливочным соусом и становятся мягкими и нежными.
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Для приготовления запеканки вам понадобятся следующие ингредиенты:
3 небольших кабачка;
50 грамм сливочного масла;
2 столовые ложки муки;
1 стакан молока;
2 яйца;
соль и чёрный молотый перец по вкусу;
1 пучок петрушки;
1 пучок базилика;
200 грамм брынзы;
100 грамм твёрдого сыра;
подсолнечное масло для смазывания формы.
Процесс приготовления
Помойте и очистите кабачки от кожуры. Нарежьте их тонкими кружочками и отварите до полуготовности (3–5 минут).
Пока кабачки остывают, приготовьте соус. Обжарьте на сливочном масле муку, добавьте к ней молоко и яйца, предварительно взбитые венчиком. Тщательно перемешайте, посолите и поперчите. Уберите с огня.
Смажьте форму для запекания подсолнечным маслом и выложите в неё кабачки внахлёст.
Измельчите зелень и разотрите её с брынзой. Выложите эту смесь на кабачки. Залейте всё соусом и посыпьте тёртым сыром.
Выпекайте 20–25 минут при температуре 200 градусов.