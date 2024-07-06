Постный борщ быстрого приготовления: полдня стоять у плиты совсем не обязательно

Быстрый постный борщ: понравится тем, кто заботится о фигуре

2:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Постный борщ быстрого приготовления — идеальный вариант для тех, кто соблюдает пост или придерживается здорового образа жизни. Этот рецепт также подойдёт для вегетарианцев и веганов.

Фото: commons.wikimedia.org by Karmosin~commonswiki, CC BY-SA 3.0

Польза постного борща заключается в высоком содержании витаминов и минералов, которые сохраняются благодаря бережной обработке овощей. Кроме того, простота приготовления делает это блюдо доступным для всех.

Основной ингредиент в приготовлении постного борща — овощной бульон. Его можно приготовить заранее или использовать готовый. Если нет готового бульона, можно быстро сварить его из овощных очисток и корнеплодов (лук, морковь), добавив лавровый лист и несколько горошин чёрного перца.

Ингредиенты

овощной бульон — 2 л;

свёкла свежая — 2 шт.;

картофель молодой — 4 шт.;

морковь — 1 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

капуста белокочанная — 300 г;

томатная паста — 2 ст. л.;

чеснок — 3 зубчика;

масло растительное рафинированное — по вкусу;

зелень свежая — по вкусу;

лавровый лист — 2 шт.

Приготовление