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Постный борщ быстрого приготовления: полдня стоять у плиты совсем не обязательно

Быстрый постный борщ: понравится тем, кто заботится о фигуре

2:15
Еда

Постный борщ быстрого приготовления — идеальный вариант для тех, кто соблюдает пост или придерживается здорового образа жизни. Этот рецепт также подойдёт для вегетарианцев и веганов.

Быстрый постный борщ: понравится тем, кто заботится о фигуре
Фото: commons.wikimedia.org by Karmosin~commonswiki, CC BY-SA 3.0

Польза постного борща заключается в высоком содержании витаминов и минералов, которые сохраняются благодаря бережной обработке овощей. Кроме того, простота приготовления делает это блюдо доступным для всех.

Основной ингредиент в приготовлении постного борща — овощной бульон. Его можно приготовить заранее или использовать готовый. Если нет готового бульона, можно быстро сварить его из овощных очисток и корнеплодов (лук, морковь), добавив лавровый лист и несколько горошин чёрного перца.

Ингредиенты

  • овощной бульон — 2 л;
  • свёкла свежая — 2 шт.;
  • картофель молодой — 4 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • капуста белокочанная — 300 г;
  • томатная паста — 2 ст. л.;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • масло растительное рафинированное — по вкусу;
  • зелень свежая — по вкусу;
  • лавровый лист — 2 шт.

Приготовление

  1. Подготовка овощей: свёклу натереть на крупной тёрке или порезать тонкими полосками, морковь натереть на тёрке или порезать кружочками, лук мелко нарезать.
  2. Обжарить овощи на сковороде с растительным маслом до мягкости.
  3. Нашинковать капусту и нарезать картофель кубиками. Выложить капусту в кипящий овощной бульон, через несколько минут добавить картофель.
  4. Варить овощи примерно 15 минут, затем добавить обжаренные свёклу, морковь, лук, чеснок и томатную пасту.
  5. Посолить и поперчить суп по вкусу, дать ещё немного повариться всем компонентам (около 10 минут).
  6. Добавить измельчённую зелень для аромата и убрать с огня. Дать настояться под закрытой крышкой 10 минут.
  7. Готовый постный борщ подавать горячим, со свежим чёрным хлебом или чесночными гренками. Можно украсить порцию нарезанной зеленью или ложкой сметаны.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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