Постный борщ быстрого приготовления: полдня стоять у плиты совсем не обязательно

Постный борщ быстрого приготовления — идеальный вариант для тех, кто соблюдает пост или придерживается здорового образа жизни. Этот рецепт также подойдёт для вегетарианцев и веганов.
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Польза постного борща заключается в высоком содержании витаминов и минералов, которые сохраняются благодаря бережной обработке овощей. Кроме того, простота приготовления делает это блюдо доступным для всех.
Основной ингредиент в приготовлении постного борща — овощной бульон. Его можно приготовить заранее или использовать готовый. Если нет готового бульона, можно быстро сварить его из овощных очисток и корнеплодов (лук, морковь), добавив лавровый лист и несколько горошин чёрного перца.
Ингредиенты
овощной бульон — 2 л;
свёкла свежая — 2 шт.;
картофель молодой — 4 шт.;
морковь — 1 шт.;
лук репчатый — 1 шт.;
капуста белокочанная — 300 г;
томатная паста — 2 ст. л.;
чеснок — 3 зубчика;
масло растительное рафинированное — по вкусу;
зелень свежая — по вкусу;
лавровый лист — 2 шт.
Приготовление
Подготовка овощей: свёклу натереть на крупной тёрке или порезать тонкими полосками, морковь натереть на тёрке или порезать кружочками, лук мелко нарезать.
Обжарить овощи на сковороде с растительным маслом до мягкости.
Нашинковать капусту и нарезать картофель кубиками. Выложить капусту в кипящий овощной бульон, через несколько минут добавить картофель.
Варить овощи примерно 15 минут, затем добавить обжаренные свёклу, морковь, лук, чеснок и томатную пасту.
Посолить и поперчить суп по вкусу, дать ещё немного повариться всем компонентам (около 10 минут).
Добавить измельчённую зелень для аромата и убрать с огня. Дать настояться под закрытой крышкой 10 минут.
Готовый постный борщ подавать горячим, со свежим чёрным хлебом или чесночными гренками. Можно украсить порцию нарезанной зеленью или ложкой сметаны.