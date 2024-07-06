Как можно готовить кабачки и с какими продуктами они удачно сочетаются

Кабачки — универсальный продукт, который прекрасно сочетается практически со всеми ингредиентами.
Кабачки отлично подходят к рыбе и грибам, потрохам и ореховым блюдам, творогу и фруктам, а также гармонируют с разнообразными соусами и специями.
Стоит отметить, что мякоть кабачков стала использоваться в кулинарии только в XVIII веке, когда её открыли итальянцы. До этого ацтеки и майя употребляли в пищу исключительно семена кабачков. Яркие цветы кабачков также съедобны и используются в различных кухнях мира.
Кабачки жарят во фритюре, фаршируют мясом, морепродуктами, крупами, овощами и сыром. Перед приготовлением рекомендуется удалить пестик, так как он имеет горький вкус.
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