Как можно готовить кабачки и с какими продуктами они удачно сочетаются

С чем хорошо сочетаются кабачки?

0:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Кабачки — универсальный продукт, который прекрасно сочетается практически со всеми ингредиентами.

Фото: commons.wikimedia.org by Ariel Palmon, CC BY 3.0

Кабачки отлично подходят к рыбе и грибам, потрохам и ореховым блюдам, творогу и фруктам, а также гармонируют с разнообразными соусами и специями.

Стоит отметить, что мякоть кабачков стала использоваться в кулинарии только в XVIII веке, когда её открыли итальянцы. До этого ацтеки и майя употребляли в пищу исключительно семена кабачков. Яркие цветы кабачков также съедобны и используются в различных кухнях мира.

Кабачки жарят во фритюре, фаршируют мясом, морепродуктами, крупами, овощами и сыром. Перед приготовлением рекомендуется удалить пестик, так как он имеет горький вкус.