Ароматное печенье с кусочками тёмного шоколада и орехами пекан: десерт за 25 минут

Если вы любите сладкое, приготовьте печенье из тёмного шоколада и орехов пекан. В этих продуктах много антиоксидантов и полезных жиров омега-3. На приготовление этого полезного печенья у вас уйдёт всего 25 минут.
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Ингредиенты
200 г тёмного шоколада
100 г орехов пекан
100 г сливочного масла
100 г пшеничной муки
50 г сахара
85 г сахарной пудры
1 чайная ложка соды
1 чайная ложка ванильного экстракта
1 яйцо
Приготовление
Разогрейте духовку до 180 градусов.
Растопите 85 г тёмного шоколада в миске над кастрюлей с горячей водой. В ту же миску добавьте сливочное масло, сахар, ванильный экстракт и яйцо. Взбейте. Добавьте три четверти орехов пекан и оставшийся тёмный шоколад, затем добавьте муку и соду.
Выложите ложкой шарики из теста на противень, застеленный пергаментом. Поместите в каждое печенье по ореху и кусочки шоколада. Выпекайте печенье 13 минут.