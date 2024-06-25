Ароматное печенье с кусочками тёмного шоколада и орехами пекан: десерт за 25 минут

Печенье с кусочками тёмного шоколада и пеканом: к чаю

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы любите сладкое, приготовьте печенье из тёмного шоколада и орехов пекан. В этих продуктах много антиоксидантов и полезных жиров омега-3. На приготовление этого полезного печенья у вас уйдёт всего 25 минут.

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Ингредиенты

200 г тёмного шоколада

100 г орехов пекан

100 г сливочного масла

100 г пшеничной муки

50 г сахара

85 г сахарной пудры

1 чайная ложка соды

1 чайная ложка ванильного экстракта

1 яйцо

Приготовление