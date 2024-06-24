Жареная курица с кабачками и базиликом: простой ужин за 20 минут

Этот рецепт курицы довольно гибкий. Замените курицу рыбой или приготовьте картофельное пюре вместо риса. Придерживайтесь основ, но не бойтесь добавить немного индивидуальности. На приготовление этого блюда уйдёт всего 20 минут.
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Ингредиенты
4 небольших кабачка
2,5 стакана нарезанного базилика
2 зубчика чеснока
1 чашка риса
Полкило куриных кусочков
1 лайм плюс дольки
2 столовые ложки оливкового масла
1 столовая ложка соевого соуса
1/2 чайной ложки сахара
1/2 красного перца чили, нарезанного ломтиками
Соль и перец
Приготовление
Приготовьте рис.
В миске натрите цедру лайма и выжмите 2 столовые ложки его сока. Натрите в миске чеснок, затем добавьте соевый соус, сахар и красный перец чили. Отложите в сторону.
Смажьте кабачки столовой ложкой оливкового масла, затем приправьте солью и перцем.
Натрите куриные куски оставшимся оливковым маслом, затем приправьте солью и перцем. Обжарьте кусочки курицы на сковороде. Обжарьте кабачки на сковороде, примерно по 3 минуты с каждой стороны. Нарежьте кабачки и курицу кусочками.
На тарелку выложите рис, кабачки и кусочки курицы. Полейте соусом, затем посыпьте измельчённым базиликом. Подавайте с дольками лайма.