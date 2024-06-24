Жареная курица с кабачками и базиликом: простой ужин за 20 минут

Жареная курица с кабачками и базиликом: вкусный ужин

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт курицы довольно гибкий. Замените курицу рыбой или приготовьте картофельное пюре вместо риса. Придерживайтесь основ, но не бойтесь добавить немного индивидуальности. На приготовление этого блюда уйдёт всего 20 минут.

Фото: commons.wikimedia.org by Alex Kane is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

4 небольших кабачка

2,5 стакана нарезанного базилика

2 зубчика чеснока

1 чашка риса

Полкило куриных кусочков

1 лайм плюс дольки

2 столовые ложки оливкового масла

1 столовая ложка соевого соуса

1/2 чайной ложки сахара

1/2 красного перца чили, нарезанного ломтиками

Соль и перец

Приготовление