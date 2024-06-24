Банановые мини-кексы с семенами льна и конопли: дети будут в восторге

Банановые маффины с семенами конопли: готовим вкусный десерт

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Эти питательные кексы являются идеальным завтраком. В них много калия, растительного белка и омега-3. Кроме того, эти кексы не вызовут скачка уровня сахара в крови.

Фото: flickr.com by Korona Lacasse is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

1/4 стакана семян конопли

2 столовые ложки молотых семян льна

6 столовых ложек тёплой воды

1 стакан пшеничной муки

1 чайная ложка пищевой соды

1,5 чайной ложки разрыхлителя

1/4 чайной ложки мелкой морской соли

1/2 стакана кокосового сахара

1/2 стакана кокосового масла, растопленного

2 спелых банана

1 чайная ложка ванильного экстракта

Приготовление