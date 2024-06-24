Банановые мини-кексы с семенами льна и конопли: дети будут в восторге
Банановые маффины с семенами конопли: готовим вкусный десерт
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Эти питательные кексы являются идеальным завтраком. В них много калия, растительного белка и омега-3. Кроме того, эти кексы не вызовут скачка уровня сахара в крови.
Фото: flickr.com by Korona Lacasse is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ингредиенты
- 1/4 стакана семян конопли
- 2 столовые ложки молотых семян льна
- 6 столовых ложек тёплой воды
- 1 стакан пшеничной муки
- 1 чайная ложка пищевой соды
- 1,5 чайной ложки разрыхлителя
- 1/4 чайной ложки мелкой морской соли
- 1/2 стакана кокосового сахара
- 1/2 стакана кокосового масла, растопленного
- 2 спелых банана
- 1 чайная ложка ванильного экстракта
Приготовление
- Разогрейте духовку до 160 градусов. Подготовьте форму для кексов.
- В миске смешайте молотые семена льна и тёплую воду. Отложите в сторону.
- В другой миске смешайте муку, пищевую соду, разрыхлитель и соль.
- Разомните бананы и добавьте их в миску с семенами льна. Добавьте кокосовый сахар, кокосовое масло и ванильный экстракт. Соедините содержимое двух мисок и хорошо перемешайте. Добавьте семена конопли.
- Выложите смесь в формочки для кексов. Выпекайте 30 минут.
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