Овсянка со шпинатом, помидорами и фетой: большая порция белка и клетчатки
Овсянка со шпинатом, помидорами и фетой: заряд энергии на весь день
1:12
Ищете более разнообразный завтрак? Попробуйте овсянку со шпинатом, помидорами и фетой. В этом блюде много калорий, белка и клетчатки, которые зарядят энергией на весь день.
Фото: commons.wikimedia.org by Slick is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Ингредиенты
- Упаковка свежего шпината
- 2 нарезанных лука-шалота
- 4 стакана воды
- 2 чашки овсяных хлопьев
- 1 стакан помидоров черри, разрезанных пополам
- 3/4 стакана измельчённой феты
- 2 столовые ложки оливкового масла
- 2 чайные ложки свежего укропа, нарезанного
- 2 чайные ложки свежевыжатого лимонного сока
- 1,5 чайной ложки соли
- 1/2 чайной ложки молотого чёрного перца
- 1/8 чайной ложки молотого красного перца
- Оливки каламата
Приготовление
- В кастрюле вскипятите воду, добавьте лимонный сок, соль и перец.
- Добавьте овёс, шпинат и помидоры. Уменьшите огонь до среднего и варите 7 минут.
- Выключите огонь, затем добавьте фету, оливковое масло и укроп. Переложите овсянку в миску и украсьте зелёным луком и оливками каламата.
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