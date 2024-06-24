Овсянка со шпинатом, помидорами и фетой: большая порция белка и клетчатки

Овсянка со шпинатом, помидорами и фетой: заряд энергии на весь день

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Ищете более разнообразный завтрак? Попробуйте овсянку со шпинатом, помидорами и фетой. В этом блюде много калорий, белка и клетчатки, которые зарядят энергией на весь день.

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Ингредиенты

Упаковка свежего шпината

2 нарезанных лука-шалота

4 стакана воды

2 чашки овсяных хлопьев

1 стакан помидоров черри, разрезанных пополам

3/4 стакана измельчённой феты

2 столовые ложки оливкового масла

2 чайные ложки свежего укропа, нарезанного

2 чайные ложки свежевыжатого лимонного сока

1,5 чайной ложки соли

1/2 чайной ложки молотого чёрного перца

1/8 чайной ложки молотого красного перца

Оливки каламата

Приготовление