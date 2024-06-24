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Овсянка со шпинатом, помидорами и фетой: большая порция белка и клетчатки

Овсянка со шпинатом, помидорами и фетой: заряд энергии на весь день

1:12
Еда

Ищете более разнообразный завтрак? Попробуйте овсянку со шпинатом, помидорами и фетой. В этом блюде много калорий, белка и клетчатки, которые зарядят энергией на весь день. 

Овсянка со шпинатом, помидорами и фетой: заряд энергии на весь день
Фото: commons.wikimedia.org by Slick is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

  • Упаковка свежего шпината
  • 2 нарезанных лука-шалота
  • 4 стакана воды
  • 2 чашки овсяных хлопьев
  • 1 стакан помидоров черри, разрезанных пополам
  • 3/4 стакана измельчённой феты
  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • 2 чайные ложки свежего укропа, нарезанного
  • 2 чайные ложки свежевыжатого лимонного сока
  • 1,5 чайной ложки соли
  • 1/2 чайной ложки молотого чёрного перца
  • 1/8 чайной ложки молотого красного перца
  • Оливки каламата

Приготовление

  1. В кастрюле вскипятите воду, добавьте лимонный сок, соль и перец.
  2. Добавьте овёс, шпинат и помидоры. Уменьшите огонь до среднего и варите 7 минут.
  3. Выключите огонь, затем добавьте фету, оливковое масло и укроп. Переложите овсянку в миску и украсьте зелёным луком и оливками каламата.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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