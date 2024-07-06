Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Диетолог предупреждает: разгрузочные дни на арбузе вредны для фигуры
Озадачены, какая собака самая умная?
Основные принципы международного страхования
Возлюбленная Аршавина удалила совместные фото из социальных сетей
Как скрыть морщины с помощью макияжа: эффективные советы
Bild: Турки после победы над Австрией на Евро-2024 заказали 300 кебабов
Как удобрить растения кофейной гущей
Топовые релизы для PS5 в июле 2024: что нового ждёт геймеров?
Лидер ЛДПР: Отечественные технологии необходимо сделать национальной гордостью
Салат из молодой капусты с горчично-сметанной заправкой: не добавит лишних калорий

Салат из молодой капусты с горчично-сметанной заправкой: хрустящий и лёгкий

0:49
Еда

Салат из молодой капусты с горчично-сметанной заправкой — это вкусное и полезное блюдо, которое идеально подходит для летнего сезона. Хрустящая капуста, сочная морковь и нежный соус создают неповторимый вкусовой букет.

Салат из молодой капусты с горчично-сметанной заправкой: хрустящий и лёгкий
Фото: flickr.com by mdid, CC BY 2.0

Ингредиенты:

  • молодая капуста — половина небольшого кочана;
  • морковь — 1 штука;
  • сметана — 3 столовые ложки;
  • горчица — 1 столовая ложка;
  • соль и перец — по вкусу.

Приготовление

  1. Нашинкуйте капусту и натрите морковь на крупной тёрке.
  2. Смешайте сметану с горчицей. При желании добавьте немного лимонного сока.
  3. Посолите и поперчите овощи, затем добавьте заправку и перемешайте. Оставьте салат в холодильнике на 30–60 минут.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Самая большая яхта в мире, которая затмит по размерам "Титаник", спустится на воду к 2028 году

Ulyssia — это грандиозный проект самой большой суперъяхты в мире, созданной известным норвежским дизайнером Эспеном Ойно.

Создаётся самая большая яхта в мире: длина судна составит 324 метра
Суперхрустящие малосольные огурчики: вы удивитесь простоте этого рецепта
Хрустящие малосольные огурчики: всё дело в простом секретном ингредиенте
"Нужно валить": Алла Пугачёва призывает коллег и знакомых уезжать из России
Вы удивитесь, узнав, как быстро портится бензин в вашем баке
Новейший ЗРПК "Панцирь-С1" вышел на зачистку неба России Дмитрий Плотников Парламентские выборы заложили электоральную "бомбу" под Британию Любовь Степушова Надежда на лучшие времена — отличительная черта янки Сергей Лебедев
Турция побила рекорды экспорта товаров на Украину: сумма поставок превысила $300 млн
Секреты для потрясающего объёма волос без фена
Результаты ЕГЭ дочери Началовой поразили всех: Вера назвала баллы по литературе и русскому языку
Результаты ЕГЭ дочери Началовой поразили всех: Вера назвала баллы по литературе и русскому языку
Последние материалы
Эксперт объяснил, при каких условиях пенсионеров могут лишить пенсии
Иосиф Пригожин рассказал о жизни Аллы Пугачёвой в России
Эффективные способы коррекции второго подбородка от Щелоковой
Рассказываем секрет автомобильного бардачка
Кабачки в сырной панировке: оригинальная и безумно вкусная закуска из кабачков
Особые случаи отсутствия покрытия страховки
Советы, как ухаживать за растениями в саду летом
Figma временно отключила ИИ-функцию Make Designs из-за плагиата дизайна Apple
Названы варианты полезного перекуса, если у вас нет времени на готовку
Пилот Ферстаппен заявил, что для него важно сохранить дружбу с Норрисом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников