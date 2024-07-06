Салат из молодой капусты с горчично-сметанной заправкой: не добавит лишних калорий

Салат из молодой капусты с горчично-сметанной заправкой — это вкусное и полезное блюдо, которое идеально подходит для летнего сезона. Хрустящая капуста, сочная морковь и нежный соус создают неповторимый вкусовой букет.
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Ингредиенты:
молодая капуста — половина небольшого кочана;
морковь — 1 штука;
сметана — 3 столовые ложки;
горчица — 1 столовая ложка;
соль и перец — по вкусу.
Приготовление
Нашинкуйте капусту и натрите морковь на крупной тёрке.
Смешайте сметану с горчицей. При желании добавьте немного лимонного сока.
Посолите и поперчите овощи, затем добавьте заправку и перемешайте. Оставьте салат в холодильнике на 30–60 минут.