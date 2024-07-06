Салат из молодой капусты с горчично-сметанной заправкой: не добавит лишних калорий

Салат из молодой капусты с горчично-сметанной заправкой: хрустящий и лёгкий

0:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат из молодой капусты с горчично-сметанной заправкой — это вкусное и полезное блюдо, которое идеально подходит для летнего сезона. Хрустящая капуста, сочная морковь и нежный соус создают неповторимый вкусовой букет.

Фото: flickr.com by mdid, CC BY 2.0

Ингредиенты:

молодая капуста — половина небольшого кочана;

морковь — 1 штука;

сметана — 3 столовые ложки;

горчица — 1 столовая ложка;

соль и перец — по вкусу.

Приготовление