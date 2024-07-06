Кабачки в сырной панировке: вкуснее и интереснее, чем обычные жареные кабачки
Кабачки в сырной панировке: оригинальная и безумно вкусная закуска из кабачков
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Кабачки в сырной панировке — оригинальная закуска из кабачков, которую легко готовить, но она получается настолько аппетитной, что её не стыдно подать не только к ужину, но и на праздничный стол.
Фото: commons.wikimedia.org by hyun chun kim, PDM
Время приготовления — 30 минут.
Ингредиенты:
- кабачки — 500 г,
- твёрдый сыр — 100 г,
- яйца — 2 шт.,
- панировочные сухари — 100 г,
- мука — 60 г,
- растительное масло,
- соль.
Приготовление
- Молодые кабачки помыть и нарезать кружочками.
- Сыр натереть на тёрке, смешать с панировочными сухарями и солью.
- Яйца слегка взбить вилкой или венчиком.
- Обвалять кабачки в муке, затем в яйцах и, наконец, в панировке, обжарить на растительном масле до золотистой корочки.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру