Кабачки в сырной панировке: вкуснее и интереснее, чем обычные жареные кабачки

Кабачки в сырной панировке: оригинальная и безумно вкусная закуска из кабачков

0:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Кабачки в сырной панировке — оригинальная закуска из кабачков, которую легко готовить, но она получается настолько аппетитной, что её не стыдно подать не только к ужину, но и на праздничный стол.

Фото: commons.wikimedia.org by hyun chun kim, PDM

Время приготовления — 30 минут.

Ингредиенты:

кабачки — 500 г,

твёрдый сыр — 100 г,

яйца — 2 шт.,

панировочные сухари — 100 г,

мука — 60 г,

растительное масло,

соль.

Приготовление