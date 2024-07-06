Очень простой рулет с вареньем: нужны всего четыре ингредиента и полчаса времени

Рулет с вареньем: один из самых простых и быстрых вариантов домашней выпечки

0:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот десерт готовится из всего из четырёх самых доступных ингредиентов и не требует особых кулинарных навыков.

Фото: commons.wikimedia.org by Musical Linguist, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

3 яйца,

3 ст. л. муки (90 г),

3 ст. л. сахара (90 г),

150 г варенья.

Приготовление