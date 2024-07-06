Очень простой рулет с вареньем: нужны всего четыре ингредиента и полчаса времени
Рулет с вареньем: один из самых простых и быстрых вариантов домашней выпечки
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Этот десерт готовится из всего из четырёх самых доступных ингредиентов и не требует особых кулинарных навыков.
Фото: commons.wikimedia.org by Musical Linguist, CC BY-SA 3.0
Ингредиенты:
- 3 яйца,
- 3 ст. л. муки (90 г),
- 3 ст. л. сахара (90 г),
- 150 г варенья.
Приготовление
- Смешать в миске яйца, муку и сахар.
- Разогреть духовку до 200 °C.
- Выложить тесто на противень, застланный пергаментом, и разровнять.
- Выпекать около 15 минут, проверяя готовность где-то с восьмой минуты.
- Положить бисквит на полотенце, свернуть в рулет и удалить бумагу.
- Дать тесту остыть, развернуть, смазать вареньем и снова свернуть.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру