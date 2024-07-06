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Очень простой рулет с вареньем: нужны всего четыре ингредиента и полчаса времени

Рулет с вареньем: один из самых простых и быстрых вариантов домашней выпечки

0:44
Еда

Этот десерт готовится из всего из четырёх самых доступных ингредиентов и не требует особых кулинарных навыков.

Рулет с вареньем: один из самых простых и быстрых вариантов домашней выпечки
Фото: commons.wikimedia.org by Musical Linguist, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

  • 3 яйца,
  • 3 ст. л. муки (90 г),
  • 3 ст. л. сахара (90 г),
  • 150 г варенья.

Приготовление

  1. Смешать в миске яйца, муку и сахар.
  2. Разогреть духовку до 200 °C.
  3. Выложить тесто на противень, застланный пергаментом, и разровнять.
  4. Выпекать около 15 минут, проверяя готовность где-то с восьмой минуты.
  5. Положить бисквит на полотенце, свернуть в рулет и удалить бумагу.
  6. Дать тесту остыть, развернуть, смазать вареньем и снова свернуть.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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