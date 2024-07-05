Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Маскарпоне укрепляет суставы, зубы и кости
JAMA: наличие одноклассника с депрессией повышает риск ее развития у школьников
Рулет с вареньем: один из самых простых и быстрых вариантов домашней выпечки
Как предотвратить раннюю седину: советы дерматолога
Obsidian улучшает боевую систему в преддверии релиза Avowed
Случаи, которые невозможно застраховать при транспортировке
Кафанов считает одним из ярких вратарей Евро-2024 грузина Мамардашвили
За выплаты зарплаты наличными иностранному сотруднику оштрафуют
Как неправильный выбор солнцезащитных очков может повредить зрение
Вкуснейший фруктовый коктейль с ягодами и кефиром: самый полезный летний напиток

Коктейль из кефира, черешни и банана: вместо сахара для сладости добавьте мёд

Еда

Этот освежающий напиток станет прекрасным дополнением к вашему столу. Он сочетает в себе пользу кисломолочных продуктов и яркий вкус свежих фруктов.

Коктейль из кефира, черешни и банана: вместо сахара для сладости добавьте мёд
Фото: commons.wikimedia.org by Katrin Gilger, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты

  • кефир — 500 мл;
  • черешня без косточек — 200 г;
  • банан — 1 шт.;
  • мёд — 20 г.

Приготовление

  1. Очистите и нарежьте банан крупными кусочками.
  2. Поместите все ингредиенты в блендер и взбейте до однородной массы.
  3. Готовый коктейль можно украсить свежими ягодами или тёртым шоколадом. Подавайте сразу после приготовления.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Самая большая яхта в мире, которая затмит по размерам "Титаник", спустится на воду к 2028 году

Ulyssia — это грандиозный проект самой большой суперъяхты в мире, созданной известным норвежским дизайнером Эспеном Ойно.

Создаётся самая большая яхта в мире: длина судна составит 324 метра
Суперхрустящие малосольные огурчики: вы удивитесь простоте этого рецепта
Хрустящие малосольные огурчики: всё дело в простом секретном ингредиенте
"Нужно валить": Алла Пугачёва призывает коллег и знакомых уезжать из России
Вы удивитесь, узнав, как быстро портится бензин в вашем баке
Новейший ЗРПК "Панцирь-С1" вышел на зачистку неба России Дмитрий Плотников Парламентские выборы заложили электоральную "бомбу" под Британию Любовь Степушова Надежда на лучшие времена — отличительная черта янки Сергей Лебедев
Секреты для потрясающего объёма волос без фена
Турция побила рекорды экспорта товаров на Украину: сумма поставок превысила $300 млн
Результаты ЕГЭ дочери Началовой поразили всех: Вера назвала баллы по литературе и русскому языку
Результаты ЕГЭ дочери Началовой поразили всех: Вера назвала баллы по литературе и русскому языку
Последние материалы
Маскарпоне укрепляет суставы, зубы и кости
JAMA: наличие одноклассника с депрессией повышает риск ее развития у школьников
Рулет с вареньем: один из самых простых и быстрых вариантов домашней выпечки
Как предотвратить раннюю седину: советы дерматолога
Obsidian улучшает боевую систему в преддверии релиза Avowed
Случаи, которые невозможно застраховать при транспортировке
Кафанов считает одним из ярких вратарей Евро-2024 грузина Мамардашвили
За выплаты зарплаты наличными иностранному сотруднику оштрафуют
Как неправильный выбор солнцезащитных очков может повредить зрение
Невеста Марата Башарова Ася Борисова бросила театр из-за домогательств режиссёра
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников