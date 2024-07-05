Вкуснейший фруктовый коктейль с ягодами и кефиром: самый полезный летний напиток
Коктейль из кефира, черешни и банана: вместо сахара для сладости добавьте мёд
Этот освежающий напиток станет прекрасным дополнением к вашему столу. Он сочетает в себе пользу кисломолочных продуктов и яркий вкус свежих фруктов.
Фото: commons.wikimedia.org by Katrin Gilger, CC BY-SA 2.0
Ингредиенты
- кефир — 500 мл;
- черешня без косточек — 200 г;
- банан — 1 шт.;
- мёд — 20 г.
Приготовление
- Очистите и нарежьте банан крупными кусочками.
- Поместите все ингредиенты в блендер и взбейте до однородной массы.
- Готовый коктейль можно украсить свежими ягодами или тёртым шоколадом. Подавайте сразу после приготовления.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру