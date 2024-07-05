Вкуснейший фруктовый коктейль с ягодами и кефиром: самый полезный летний напиток

Коктейль из кефира, черешни и банана: вместо сахара для сладости добавьте мёд

Этот освежающий напиток станет прекрасным дополнением к вашему столу. Он сочетает в себе пользу кисломолочных продуктов и яркий вкус свежих фруктов.

Фото: commons.wikimedia.org by Katrin Gilger, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты

кефир — 500 мл;

черешня без косточек — 200 г;

банан — 1 шт.;

мёд — 20 г.

Приготовление